Mara Venier sceglie Caschetto (come De Martino): la mossa che cambia il futuro di Domenica In. Perché Storicamente legata a Lucio Presta, la conduttrice ha deciso di passare nella scuderia dell'agente bolognese: un cambiamento che potrebbe portare grandi novità.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Dietro ogni personaggio dello spettacolo che si rispetti c’è sempre (o quasi) un potente manager. Lo sa bene la nota conduttrice Mara Venier che per molti anni è stata seguita da uno degli agenti dello spettacolo italiano più noti, ovvero Lucio Presta. Nelle ultime ore, però, Davide Maggio ha lanciato una notizia veramente inaspettata: come Stefano De Martino e molti altri volti noti prima di lei, Mara Venier ha deciso di lasciare l’agenzia di Presta per passare nella scuderia dell’agente bolognese Beppe Caschetto: una scelta che potrebbe cambiare il futuro della conduttrice e di Domenica In. Scopriamo di più.

Mara Venier passa alla scuderia di Beppe Caschetto

Ebbene sì, secondo le ultime indiscrezioni fornite da Davide Maggio, Mara Venier avrebbe deciso di concludere la storica collaborazione con l’agente Lucio Presta per passare all’ITC2000, ovvero l’agenzia di Beppe Caschetto, attualmente considerato l’agente più potente della televisione italiana (e diretto competitor proprio di Presta). Una decisione inaspettata che arriva in un momento molto delicato per la conduttrice, alle prese con le condizioni di salute non perfette del marito Nicola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questo cambio di scuderia potrebbe portare grandi novità nel futuro della conduttrice e dell’iconico programma Domenica In. Se, inizialmente, l’agenzia di Caschetto sembrava essere riservata solamente a personaggi dediti a un intrattenimento maggiormente di nicchia, negli ultimi anni l’ITC2000 ha invece aperto le porte a un intrattenimento più popolare seguendo volti noti come Caterina Balivo e Stefano De Martino. Ora, la collaborazione con Mara Venier non potrà dunque che portare ulteriori grandi novità.

Mara Venier, la scelta che può cambiare il futuro di Domenica In

Tra gli acquisti degli ultimi anni di Caschetto troviamo proprio Stefano De Martino, in precedenza seguito da Presta. Una scelta che si è rivelata più che azzeccata dal momento che l’agente è riuscito a costruirgli in pochi anni una carriera di successo, in continua crescita, e con scelte davvero mirate e vincenti. Visti i presupposti, la presenza di Caschetto non potrà che rafforzare anche la posizione di Mara in vista della prossima stagione televisiva.

E ancora non è tutto, perché nei giorni scorsi hanno iniziato a circolare voci sul possibile approdo di Stefano De Martino al fianco di Mara Venier a Domenica In. Questo senza contare che lei stessa lo ha citato proprio di recente come suo possibile erede (insieme ad Alberto Matano) quando lei deciderà di lasciare il programma. Quelle che al momento sono dunque solo ipotesi lontane, potrebbero effettivamente diventare realtà proprio grazie all’agente in comune. Insomma, un’ipotesi di co-conduzione per il prossimo anno, ad oggi non appare più così impossibile. Cosa accadrà? Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche