Domenica In, si complica tutto: il capo progetto lascia per il GF, Rai fa un passo indietro ma Venier non ci sta Tra defezioni, incertezze e ipotesi di retromarcia, il futuro dello storico programma domenicale è più fragile che mai senza la certezza di Mara Venier.

A poco più di due mesi dall’inizio della nuova stagione televisiva, il destino di Domenica In è tutto tranne che definito. Sembrava che le cose fossero chiare, almeno sulla carta: una conduzione corale per celebrare i cinquant’anni del programma, l’arrivo di Gabriele Corsi al fianco di Mara Venier, un rinnovamento anche dietro le quinte. Ma i fatti, nelle ultime settimane, hanno preso tutt’altra piega.

Domenica In: Fabio Pastrello verso il Grande Fratello

L’ultima crepa si chiama Fabio Pastrello. Nominato capo progetto della nuova stagione, avrebbe già fatto le valigie per trasferirsi a Grande Fratello, dove ritroverà Simona Ventura. Una defezione che arriva nel momento meno opportuno e che certifica l’instabilità dell’intera macchina produttiva. Un programma come Domenica In non può permettersi di arrivare a fine luglio senza una squadra stabile, e l’uscita di scena del capoprogetto è un segnale tutt’altro che rassicurante.

La Rai torna sui suoi passi, ma Mara Venier non ci sta

Nel frattempo, si rincorrono le voci di un possibile passo indietro della Rai. Dopo settimane di tensioni, sembra che qualcuno a Viale Mazzini abbia valutato l’ipotesi di lasciare la conduzione solo a Mara Venier, rimettendo in discussione il progetto condiviso con Gabriele Corsi. Un tentativo per tenersi stretta la conduttrice, che con i suoi ascolti ha garantito stabilità a Domenica In anche nelle stagioni più complicate. Ma anche su questo punto la situazione è tutt’altro che semplice. Venier, pur consapevole del suo ruolo e del suo peso, sarebbe restia ad accettare una proposta che la farebbe passare per "La tagliatrice di teste che, in questo caso, non è" come anticipato dal blog di Davide Maggio. Rientrare in solitaria ora, dopo che il co-conduttore è stato annunciato pubblicamente, significherebbe esporsi a critiche che la conduttrice preferirebbe evitare.

Gabriele Corsi dentro o fuori?

Il clima non è dei migliori neanche per Gabriele Corsi, che secondo più di una voce sarebbe in forte dubbio. L’assenza di Mara Venier alla conferenza stampa dei palinsesti è stata letta da molti come un segnale chiaro: il progetto così com’è non convince, e nemmeno chi dovrebbe portarlo avanti sembra esserne del tutto convinto. Dopo il passo indietro di Nek, previsto inizialmente come terzo volto del format, ma mai confermato a differenza del commentatore dell’Eurovision, che era presente anche alla presentazione dei palinsesti, anche Corsi è in dubbio.

In questo contesto di incertezze, Domenica In rischia di arrivare a settembre senza certezze, senza guida e senza un’identità chiara. Con la fuga del capoprogetto, il ritiro di alcuni collaboratori storici e una conduttrice che prende tempo, il programma simbolo del pomeriggio di Rai 1 sembra più che mai in balìa degli eventi.

