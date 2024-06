Dario Maltese, Mediaset lo premia dopo L'Isola dei Famosi: condurrà Mattino Cinque Estate News Terminata l'avventura come opinionista del reality, il giornalista si prende l'infotainment del mattino di Canale 5.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo la Rai, anche Mediaset si appresta a fare il cambio di stagione. Con la finale de L’Isola dei Famosi di questa sera, mercoledì 5 giugno, si chiude la programmazione autunno/inverno, e si inizia a pensare ai palinsesti estivi. Al via quindi le versioni più calde dei programmi di infotainment del biscione, a partire da Mattino Cinque News estate, con la conduzione di Dario Maltese.

Il giornalista è stato premiato dopo la sua avventura come opinionista de L’Isola, e potrà tornare a vestire panni più comodi, in un programma più nelle sue corde. Non che non se la sia cavata nel salotto di Luxuria, anzi: il mezzo busto del Tg5 delle 20 ha dimostrato di destreggiarsi piuttosto bene nel mondo dell’intrattenimento, tenendo testa con ironia alla veterana (in questo ruolo) Sonia Bruganelli.

E mentre Maltese si prende lo spazio di informazione del mattino di Canale 5, mandando in vacanza Federica Panicucci e Francesco Vecchi, dopo la pausa pranzo il testimone passa a Simona Branchetti, alla guida di Pomeriggio Cinque Estate, nell’attesa di scoprire chi sarà alla conduzione del programma in autunno. Nonostante una riconferma di Myrta Merlino non sia del tutto esclusa, infatti, il rumor su un possibile passaggio di testimone con Cesara Buonamici si fa sempre più forte.

Dopo L’Isola Dario Maltese al timone di Mattino Cinque News estate

L’avventura di Dario Maltese, nei panni inconsueti di opinionista de L’Isola dei Famosi, è stata premiata. Un po’ come accadde a Cesara Buonamici, che dopo la sua esperienza al GF fu promossa Direttore ad personam del Tg5, Mediaset ha affidato al giornalista la conduzione di Mattino Cinque News Estate, ora che la coppia Panicucci-Vecchi, al timone della versione invernale del programma, andrà in vacanza. Un ruolo decisamente più congeniale per il volto del Tg5, che ha comunque dimostrato di sapersi muovere anche in un terreno più leggero come quello di un reality.

Con Maltese alla guida dell’infotainment mattutino (indiscrezione di TvBlog), Canale 5 chiude la programmazione estiva, dopo aver anche nominato Simona Branchetti al timone di Pomeriggio Cinque Estate. Per quanto riguarda, invece, gli altri canali del biscione, su Rete 4 l’access time passa nelle mani di Roberto Poletti con Stasera Italia estate, mentre per l’intrattenimento si attende l’inizio di Temptation Island. Il reality dei sentimenti, infatti, dovrebbe partire giovedì 27 giugno, nella speranza che risollevi gli ascolti dopo quelli deludenti ottenuti da questa 18esima edizione de L’Isola appena conclusa.

