Temptation Island, svelata la prima coppia: chi sono Siria Pingo e Matteo Vitali (e perché fanno già discutere) Ieri sera i profili social del reality show condotto da Filippo Bisciglia hanno rivelato i nomi dei primi concorrenti: la ragazza ha contattato il programma

Temptation Island 2024 è sempre più vicino e il cast inizia a prendere forma. Domani mercoledì 5 giugno 2024 andrà in onda la finale de L’Isola dei Famosi, ma già dalla prossima settimana il programma dell’estate condotto da Filippo Bisciglia erediterà lo slot di reality show di Canale 5. Con i nastri di partenza sempre più vicini, dunque, Temptation Island ha deciso di iniziare a svelare i primi nomi. Nella serata di ieri, infatti, i profili social della trasmissione hanno annunciato la partecipazione di Siria Pingo e Matteo Vitali. Scopriamo chi sono e tutti i dettagli sulla prima coppia.

Temptation Island 2024: chi sono Siria Pingo e Matteo Vitali

Nella serata di ieri lunedì 3 giugno 2024, come anticipato, i profili social ufficiali di Temptation Island hanno annunciato la prima coppia che prenderà parte all’edizione 2024, al via il prossimo 13 giugno su Canale 5: Siria Pingo e Matteo Vitali.

Siria, 22 anni, è un un’impiegata amministrativa di Gela ma residente Massa Carrara. La ragazza sta con Matteo dal 30 dicembre 2017 e ha confessato di aver contattato il programma condotto da Filippo Bisciglia per intraprendere il celebre "viaggio nei sentimenti" e capire come il suo ragazzo abbia vissuto il suo cambiamento fisico: "Sono Siria, ho 22 anni e sto con il mio ragazzo Matteo da sette anni. Come mai ho deciso di scrivere a Temptation Island? Perché io in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene. Il mio cambiamento? Anche estetico. Io fino a due anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. Adesso ho tanta voglia di divertirmi, oltre a far vedere quella che sono oggi".

Matteo ha ammesso di aver notato il cambiamento, ma di essere rimasto stupito nello scoprire che Siria aveva contattato la redazione di Temptation Island: "Me la guardano tutti, le ronzano tutti intorno. Quindi a me questa cosa mi dà molto fastidio a essere sincero. In realtà non volevo partecipare a Temptation Island e sono rimasto sorpreso quando lei ha deciso di scrivere al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene, almeno per me".

Le prime polemiche

L’annuncio della prima coppia di Temptation Island 2024 ha già scatenato le prime polemiche sui social, dove molti fan hanno immediatamente scovato alcuni dettagli poco convincenti su Suria e Matteo. A quanto pare, infatti, tra i due ragazzi le cose andavano male già diversi mesi fa, poiché sono stati ripescati alcuni ‘vecchi’ post pubblicati dalla ragazza sul suo profilo Facebook. "Cerco ragazzo che non segue 1899 femmine su Instagram comm a nu rattus", si legge in un messaggio. Prima ancora aveva postato un nuovo pensiero polemico pubblicando una immagine di Spongebob abbracciato al nulla e il commento: "Io e le persone che mi avrebbero detto che sarebbero rimaste con me".

Quando inizia Temptation Island

Dopo un anno di assenza, lo scorso anno Temptation Island è tornato nel palinsesto di Canale 5 e il suo ritorno è stato un clamoroso successo, facendo segnare la media Auditel più alta di sempre della storia del programma nonché la première più vista. Ecco perché, da giovedì 13 giugno 2024, Mediaset punterà forte sulla 12esima edizione del reality show targato Fascino (la società di Maria De Filippi), in particolare modo dopo la crisi d’ascolti de L’Isola dei Famosi.

