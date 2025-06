Palinsesti Mediaset: Bianca Berlinguer si sdoppia (e rischia), Fiorello cancellato, Costanza Calabrese nuova star Presto i canali del Biscione subiranno cambiamenti radicali, in parte per l'avvento della stagione estiva. Mentre la conduttrice ex Rai si prepara al colpaccio. Ecco i dettagli.

Grandi stravolgimenti nel palinsesto Mediaset. L’arrivo dell’estate tv porterà infatti avvicendamenti eccellenti, da Morning News, affidato a una coppia inedita, a 4 di Sera, il talk su Rete 4 che nel weekend verrà condotto dalla lanciatissima Costanza Calabrese. Ma i cambiamenti sono all’orizzonte anche per quanto riguarda la prossima stagione. Visto che Gerry Scotti, come noto, si prenderà una pausa da Tu Si Que Vales, mentre Bianca Berlinguer potrebbe essere costretta agli straordinari. E intatto una fiction Mediaset amatissima, con protagonista Beppe Fiorello, si prepara all’addio definitivo. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Palinsesti Mediaset, la ‘girandola’ dei conduttori estivi

Si parte con un avvicendamento di primo livello, alla guida di Morning News, il sostituto di Mattino 5 (che tornerà a settembre sempre con Francesco Vecchi e Federica Panicucci). In estate, il programma verrà condotto dall’inedita coppia composta da Dario Maltese, volto del Tg5, e Carolina Sardelli, in arrivo direttamente dalla redazione di Tgcom24.

Secondo le anticipazioni di Giuseppe Candela, poi, nel talk dell’access 4 di Sera si cimenteranno come conduttori Francesca Barra e Roberto Poletti, ma solo nei giorni feriali. Perché il sabato e la domenica saranno sostituiti da Costanza Calabrese, anche lei ‘prodotto’ eccellente del Tg5. Nel suo caso, in molti ritengono che quello di 4 di sera sarà solo un test, in vista di una possibile conduzione per tutto l’anno. Perché Calabrese sembra in netta ascesa nelle quotazioni interne Mediaset. E ha effettivamente tutte le carte in regola per diventare uno dei nuovi volti di punta dell’emittente.

Il futuro (incerto) di Bianca Berlinguer

Intanto, la conduttrice di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer, sembra destinata al raddoppio dalla prossima stagione. Si vocifera infatti di un possibile nuovo un programma giornalistico, da inserire nel preserale di Rete 4, forse prima (o subito dopo) l’edizione delle 19 del Tg4. In pole per un posto ci sarebbe la Berlinguer, appunto. Che già in fase di firma del contratto con Mediaset aveva espresso preferenze per questa fascia oraria strategica.

Bianca aveva già tentato, in realtà, la via dell’access di Rete 4. Con quel Prima di domani che però non ha avuto seguito. Resta quindi da vedere se stavolta l’ex conduttrice Rai avrà più fortuna. Mentre la collega Myrta Merlino, non certo fortunatissima, verrà sostituita con ongi probabilità da Gianluigi Nuzzi alla guida di Pomeriggio 5.

L’addio di Gerry Scotti e la fiction cancellata

Niente da fare, poi, per l’amatissimo Gerry Scotti. Che lascia Tu Si Que Vales dopo ben 14 anni di onorato servizio. Mentre sul fronte fiction arriva un’altra tegola per i telespettatori Mediaset. La serie I Fratelli Corsaro, con protagonista Beppe Fiorello, non avrà un’altra stagione. A comunicarlo è stato lo stesso attore, nonostante il successo di questi anni e le potenzialità del prodotto. Ma si sa, dopotutto, che non tutti i progetti possono andare avanti all’infinito. E anche Mediaset avrà le sue ragione per provare a puntare in futuro su altro.

