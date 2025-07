Dario Maltese, debutto stellare a Morning News: i numeri che imbarazzano Federica Panicucci e Alessandro Greco La prima puntata dello spin-off estivo di Mattino Cinque ha esordito al 22,5% di share, facendo meglio di Unomattina Estate: tutti i numeri nel dettaglio

Dario Maltese parte a razzo. Ieri lunedì 30 giugno 2025 è infatti ufficialmente iniziata la quinta edizione di Morning News – la seconda consecutiva con l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi alla conduzione – e la prima puntata ha subito registrato ottimi numeri negli ascolti tv. Affiancato da Carolina Sardelli, Maltese ha debuttato al 22,5% di share, mettendo la freccia su Unomattina Estate e facendo addirittura meglio del suo "predecessore" Mattino Cinque. Scopriamo com’è andata e tutti i numeri nel dettaglio.

Morning News: l’ottimo esordio di Dario Maltese

Lo scorso anno Dario Maltese ha raccolto l’eredità di Simona Branchetti (passata a Pomeriggio Cinque News, salvo poi ritrovarsi a mani vuote con l’arrivo di Alessandra Viero, a sua volta in crisi e vicina alla chiusura anticipata) e ieri lunedì 30 giugno 2025 è tornato al timone di Morning News per la quinta edizione, la sua seconda consecutiva alla conduzione. La prima puntata dello spin-off estivo di Mattino Cinque ha subito fatto segnare ottimi numeri; nella mattinata di ieri, infatti, il talk show di Canale 5 ha toccato il 22,50% di share nella prima parte, radunando 818mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset. La seconda parte ha raggiunto il 20,3% di share con 755mila spettatori. Per Dario Maltese – reduce dall’esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi dello scorso anno – si tratta di un vero e proprio boom di ascolti.

Il confronto con Alessandro Greco e Federica Panicucci

Al suo esordio stagionale Morning News ha già fatto meglio di Unomattina Estate e del suo concorrente diretto Alessandro Greco, quest’anno affiancato da Carolina Rey (che ha preso il posto di Greta Mauro). La mattinata di Rai 1 si è infatti fermata al 16,4% di share con un ascolto medio di 642mila spettatori, quasi 200mila in meno di quelli raccolti da Dario Maltese su Canale 5. Affiancato per la prima volta da Carolina Sardelli, il conduttore di Morning News ha confermato pressoché in toto la formula del suo ‘predecessore’ nel palinsesto Mattino Cinque, tra notizia di attualità e cronaca. Lo spin-off estivo ha addirittura fatto meglio dell’ultima puntata del talk show condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che lo scorso venerdì ha chiuso i battenti totalizzando un a.m. di 615mila telespettatori con il 17,60% di share nella prima, e coinvolgendo 594mila spettatori con uno share del 16,70% nella seconda. Maltese, insomma, è partito fortissimo e si candida subito a diventare allo stesso una delle sorprese e uno dei punti di riferimento del palinsesto Mediaset e della tv dell’estate.

