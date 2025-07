Federica Paniccuci, la botta inaspettata di Mediaset: “Mattino 4 cancellato”, perché e cosa farà Lo show di informazione e approfondimento di Rete 4 potrebbe non comparire nel palinsesto autunnale. Mentre sorgono dubbi sul futuro in tv della conduttrice. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Scatta il panico dopo l’indiscrezione-bomba diffusa in queste ore su Mattino 4. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, il programma di informazione e approfondimento condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti sarebbe assente (al momento) dal palinsesto autunnale di Rete 4. Una notizia clamorosa, che se confermata aprirebbe ulteriori interrogativi sugli impegni futuri della Panicucci, in primis, e di Poletti a ruota. Insomma, i nodi da sciogliere restano tanti. Comprese le motivazioni profonde che avrebbero portato a una decisione del genere, nel bel mezzo dell’estate. Ma vediamo meglio tutti i dettagli qui di seguito.

Federica Panicucci, l’indiscrezione choc sulla ‘chiusura’ di Mattino 4

Salutava il programma Mediaset lo scorso 23 maggio, ma solo per la consueta pausa estiva. Eppure Federica Panicucci, volto amatissimo di Mattino 4, davanti al suo pubblico di affezionati potrebbe non tornare. Almeno stando alle ultime voci diffuse dal sito Dagospia. La conduttrice ha lavorato (bene) in coppia con Roberto Poletti nel programma di informazione e intrattenimento di Rete 4, e non sembravano essere all’orizzonte stravolgimenti. Eppure le parole di Giuseppe Candela, firma di Dagospia, sono più che chiare.

Nel palinsesto autunnale di Rete 4 lo show Mattino 4 non dovrebbe figurare. Anche se, assicura il giornalista, i due presentatori "saranno impegnati su altri fronti". Non è chiaro quali, però. Ed è comunque opportuno sottolineare che al momento si sta parlando solo di indiscrezioni. La certezza, se mai l’avremo, arriverà senza dubbio dai canali ufficiali del Biscione.

Cosa aveva detto Federica Panicucci su Mattino 4

Al momento dei saluti, lo scorso 23 maggio, sia Federica Panicucci che Roberto Poletti si erano temporaneamente ‘congedati’ da Mattino 4 con parole benauguranti. Il conduttore aveva infatti precisato: "Mattino 4 va in vacanza oggi, ma vedrete Federica Panicucci a Mattino 5 e io sono impegnato con Francesca Barra con Quattro di sera Weekend". Mentre Federica Panicucci si era limitata ad aggiungere: "Con Mattino Quattro torniamo presto". Niente di clamoroso, se non l’appunto che faceva presagire un ritorno, dopo l’estate, alla solita programmazione mattutina.

Insomma, se la scelta di tagliare il programma è davvero arrivata, sarà stato solo successivamente alle parole di Panicucci. E in ogni caso, come ha ricordato anche l’autore dello scoop, Candela, non è detto che la situazione rimarrà invariata nelle prossime settimane. Dato che "è opportuno ricordare che già nei mesi scorsi i vertici del Biscione avevano deciso di sospendere lo spazio mattutino salvo ripensarci in extremis". Non resta quindi che aspettare, indagare più a fondo, e tirare alla fine le dovute conclusioni.

