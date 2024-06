Chi vince L'Isola dei famosi 2024, i sondaggi (sorprendenti): rimonta clamorosa di Aras, Stoppa a picco L’ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria decreterà il vincitore della 18esima edizione: cosa dicono le proiezioni, i favoriti

L’Isola dei Famosi 2024 volge al termine. Mercoledì 5 giugno 2024 in prima serata su Canale 5 va in onda la finalissima del reality show condotto da Vladimir Luxuria, che decreterà il vincitore di questa 18esima edizione. In una stagione segnata da continue defezioni, ritiri e squalifiche, dopo l’eliminazione di Karina Sapsai e Matilde Brandi nel corso dell’ultima puntata sono rimasti 6 naufraghi in corsa. Chi è il favorito per la vittoria finale? Analizziamo la situazione in Honduras e scopriamo tutti i numeri dei sondaggi.

Vincitore Isola dei Famosi 2024: finalisti e favoriti

Il countdown segna -1 e domani mercoledì 5 giugno 2024 andrà in onda il gran finale de L’Isola dei Famosi. Dopo la semifinale di domenica scorsa – che ha sancito l’eliminazione di Karina Sapsai e Matilde Brandi – la 14esima e ultima puntata dell’anno del reality show condotto da Vladimir Luxuria decreterà il vincitore della 18esima edizione del programma. In un’annata difficile, segnata dalla crisi di ascolti (i più bassi di sempre per la trasmissione, nonostante la ripresa in occasione della semifinale), sono rimasti in gara 6 naufraghi: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Şenol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa e Samuel Peron. La finalissima di domani sera si aprirà subito con un nuovo televoto flash, che vedrà in sfida Aras Şenol ed Edoardo Franco e che restringerà la sfida finale a soli cinque concorrenti. Chi è il favorito per la vittoria? I sondaggi, almeno per il momento, parlano di una sfida a due.

Televoto vincitore Isola dei famosi, percentuali sondaggi oggi: chi sarà il campione

La finale de L’Isola dei Famosi 2024 di domani, come detto, si aprirà con il televoto flash tra Aras Şenol ed Edoardo Franco. Quest’ultimo – mandato in nomination dal nuovo (e ultimo) leader Artur Dainese, che ha voluto salvare Alvina – rischia grosso contro l’attore turco, favoritissimo nella sfida (con percentuali addirittura oltre il 75%). Il gran finale, invece, vedrà in gara i 5 naufraghi rimasti in corsa per la vittoria. Al momento, stando ai sondaggi di Fanpage, per il pubblico c’è un favorito d’obbligo al titolo di campione di questa edizione ed è proprio Aras Şenol, che guida le proiezioni con il 36% dei voti. Alle sue spalle, il secondo classificato è Artur Dainese, con il 36% delle preferenze. Più staccati, invece, Alvina Verecondi Scortecci ed Edoardo Stoppa (entrambi al 12%), ma quest’ultimo è ancora considerato dai bookmaker il vincitore designato dell’Isola 2024.

Al penultimo posto della graduatoria c’è il finalista "segreto" Samuel Peron (11%), mentre Edoardo Franco chiude con il 10% e, come anticipato, potrebbe essere costretto a lasciare l’Isola già al televoto flash che inaugurerà la finale.

