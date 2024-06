Stasera in TV (5 giugno), cosa vedere: Isola dei famosi, finale contro Vasco Rossi Show, film e talk da non perdere: ecco la lista dei migliori dei programmi in tv stasera, mercoledì 5 giugno 2024

Tutto il meglio della prima serata di oggi, tra speciali, serie tv ricche di suspense e film da non perdere. Ecco una lista accurata dei migliori programmi da vedere stasera in TV, mercoledì 5 giugno 2024, in prima serata. Dall’attesissimo appuntamento del mercoledì con ‘Chi l’ha visto?’ e la padrona di casa Federica Sciarelli, alla finale dell’Isola dei famosi, che stasera vede chiudersi un’edizione avara di ascolti e ricca di critiche, fino all’attesissimo concerto televisivo di Vasco Rossi, che porta in prima serata su Rai 1 lo spettacolo in due serate registrato a Circo Massimo due anni fa.

