Mediaset, novità estate 2025: Ilary Blasi riappare (dopo il flop), Bisciglia domina e il mistero della soap 'sparita' A luglio e agosto 2025 non mancheranno sorprese su Canale 5, Italia 1 e Rete 4: da Battiti Live a Temptation Island, l'estate Mediaset sarà ricca di show.

Mediaset ha deciso di non rallentare nemmeno nei mesi più caldi. Tra programmi già noti al pubblico, novità assolute e tanto sport, il palinsesto estivo di luglio e agosto si presenta ricco e variegato. Se avete intenzione di farvi compagnia con un po’ di TV, ripassiamo quindi gli appuntamenti che Mediaset ha in serbo per noi. Ecco cosa ci aspetta.

Novità Mediaset dell’estate 2025: l’informazione continua

Da lunedì 30 giugno torna Morning News al posto di Mattino Cinque News. La conduzione è affidata a Dario Maltese e Carolina Sardelli, ogni mattina su Canale 5 dalle 8.45. Spazio anche all’informazione su Rete 4 con 4 di sera news, condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti dal lunedì al venerdì. Nel weekend, invece, arriva 4 di sera weekend con Costanza Calabrese. Intanto Zona Bianca con Giuseppe Brindisi ha cambiato giorno: ora va in onda ogni mercoledì.

Palinsesti Mediaset, luglio e agosto 2025: musica, intrattenimento e soap

Tra le novità, da metà luglio su Italia 1 arriva Max Working, il nuovo programma di Max Angioni, che mescola comicità e attualità con lo stile che lo ha reso popolare. L’appuntamento segnato in rosso sull’agenda di milioni di spettatori è quello con Temptation Island 2025, in partenza giovedì 3 luglio su Canale 5. Anche quest’estate, Filippo Bisciglia ci accompagnerà alla scoperta delle dinamiche sentimentali di coppie in crisi, per un programma destinato – così come lo scorso anno – a dominare a mani basse gli ascolti tv estivi.

Per chi ama la musica dal vivo, dal 7 luglio su Canale 5 tornano le cinque puntate di Battiti Live, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi con Alvin più la novità Nicolò De Devitiis, volto già noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Le Iene. Per l’ex moglie di Totti sarà l’occasione giusta per riscattarsi dopo sono flop di The couple, il reality partito su Canale 5 lo scorso aprile e chiuso in anticipo a causa degli ascolti molto deludenti. Più avanti, da metà agosto, tocca a Yoga Radio Bruno Estate, sempre su Italia 1, condotto da Stefano Corti e Rebecca Staffelli. Per gli appassionati di soap, dal 30 giugno va in onda su Canale 5 Forbidden Fruit, tutti i giorni alle 14.10. Tutti gli episodi sono anche disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Torna il calcio estivo

Grande attenzione anche allo sport. Dal 15 al 18 agosto, Italia 1 e 20 trasmettono i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con due partite al giorno alle 18 e alle 21. Ma il vero protagonista sarà il calcio internazionale con la Fifa World Cup. Mediaset trasmetterà in chiaro la miglior partita del giorno fino alla finale, prevista per domenica 13 luglio in prima serata su Canale 5. Alcuni ottavi di finale andranno in onda su Italia 1.

Aspettando Io sono Farah

Tra i titoli annunciati per l’estate c’è anche Io sono Farah, serie molto attesa ma per cui non è ancora stata fissata una data. Mediaset, dopo aver rimandato l’idea di trasmetterla a luglio, ha comunque confermato che troverà spazio nel periodo estivo, probabilmente in una fase meno congestionata da altri titoli.

Un’estate in cui la programmazione non si ferma e punta a tenere compagnia a chi resta davanti alla TV, tra informazione, spettacolo e grandi eventi in diretta.

