Dario Maltese, gaffe a Pomeriggio 5 News: "Rimarremo accesi tutta l'estate", ma Alessandra Viero smentisce Il giornalista parla di "estate intera" in diretta, ma il programma chiuderà tra pochi giorni. La reazione di Alessandra Viero, che lo smentisce in studio.

Quella che doveva essere una semplice ospitata in diretta, si è trasformata in un momento surreale. Dario Maltese, volto di Morning News, è intervenuto a Pomeriggio 5 News per promuovere il suo ritorno su Canale 5 al posto di Mattino 5, ma ha finito per dire qualcosa che non doveva. E la risposta di Alessandra Viero non ha lasciato spazio a dubbi.

Dario Maltese, la frase fuori posto a Pomeriggio 5 News

Durante la puntata del 27 giugno, Maltese ha parlato con entusiasmo del ritorno del suo programma mattutino: "Ritorniamo, questo è il mio secondo anno e sono molto contento. Il programma è quello che già conoscete tutti, quindi due ore di informazione, terremo aggiornato il pubblico in diretta su tanti argomenti. La notizia la farà sempre da padrone, e quest’anno ci sarà una novità. E la novità si chiama Carolina Sardelli. Ci siamo già visti, abbiamo fatto le prove, abbiamo già rotto il ghiaccio e ci siamo divertiti parecchio. Quindi vi aspettiamo da lunedì mattina alle 8:40". Poi l’ultima battuta, quella che ha innescato tutto: "Io vi aspetto e rimarremo accesi tutta l’estate, così come funziona anche per Pomeriggio 5". Una frase magari. detta con leggerezza, e buittata lì, ma che ha acceso subito l’attenzione, soprattutto della conduttrice. Viero, sorridendo e con tono divertito ma deciso, ha risposto: "Eh, esatto. Tutta l’estate? Io la so diversamente… Vabbe’".

Chiusura anticipata e poca chiarezza per Pomeriggio Cinque News

Il punto è che Pomeriggio 5 News non proseguirà per tutta l’estate. Il programma condotto da Alessandra Viero chiuderà i battenti già venerdì 4 luglio, a meno di un mese dal debutto. Una notizia che circolava già da qualche giorno, ma che evidentemente non era arrivata a tutti. Una gaffe, quella di Maltese, che ha mostrato una genuina ancora una volta la mancanza di comunicazione interna tra conduttori e rete. E in diretta, sotto gli occhi di tutti.

Ascolti in calo per il programma di Alessandra Viero

Le motivazioni dietro la chiusura sembrano legate ai numeri. Gli ascolti non hanno premiato Pomeriggio 5 News: lunedì 23 giugno ha raccolto 1.000.000 spettatori nella prima parte (13.9%) e 959.000 nella seconda (12.5%). Martedì è andata peggio, con 786.000 spettatori nella seconda parte (10.8%). Una discesa che non si è mai invertita. Nonostante il tentativo di Mediaset di salvare la stagione estiva con una formula più "leggera" e informativa, la risposta del pubblico è stata tiepida. E ora, il sipario calerà in fretta. Intanto, questa gaffe è diventata il simbolo di un’estate televisiva partita con il piede sbagliato. E ad oggi, l’unica certezza è che la comunicazione, dalle parti di Cologno, ha bisogno di una veloce rispolverata.

