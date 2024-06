Isola dei Famosi 2024, per i bookmaker è tutto deciso: chi è il vincitore Stando ai principali siti di scommesse, Edoardo Stoppa è il vincitore designato del reality di Vladimir Luxuria. Artur (a sorpresa) fuori dai giochi.

L’Isola dei Famosi si avvicina alla finalissima. Mercoledì 5 giugno 2024 andrà in scena l’ultimo atto del reality show condotto da Vladimir Luxuria, che decreterà il vincitore di questa 18esima edizione. Dopo l’eliminazione di Karina Sapsai e Matilde Brandi rimangono in gara 6 naufraghi pronti a giocarsi la vittoria finale, ma chi è il favorito secondo i bookmaker? Scopriamo cosa dicono le quote aggiornate dei principali siti di scommesse.

L’Isola dei Famosi: i favoriti per la finale

Dopo l’appuntamento di ieri manca sempre meno alla finale de L’Isola dei Famosi 2024, che andrà in onda – come sempre, in prima serata su Canale 5 – il prossimo 5 giugno. La semifinale ha sancito l’eliminazione di Karina Sapsai e Matilde Brandi; saranno dunque 6 i naufraghi finalisti che si giocheranno la vittoria della 18esima edizione del reality show condotto da Vladimir Luxuria. L’ultima puntata, tuttavia, si aprirà con il televoto flash tra Aras Şenol ed Edoardo Franco, che porterà il numero di concorrenti a 5. Stando ai sondaggi, l’attore turco vincerà la sfida e si candiderà come uno dei papabili vincitori insieme ad Artur Dainese, ma i bookmaker scommettono su uno scenario completamente diverso e su altri nomi come favoriti.

Le quote dei bookmaker

Stando ai principali portali di scommesse, il favorito numero uno per la vittoria finale de L’Isola dei Famosi 18 è Edoardo Stoppa. L’ex inviato di Striscia la Notizia è quotato 1.30 sia su Snai che su GoldBet e Lottomatica (nonostante non sia tra i preferiti del pubblico) ed è il principale indiziato come vincitore. Insegue Edoardo Franco – che dovrà "sopravvivere" al televoto flash – la cui vittoria paga attualmente 3 volte la posta. Più staccata Alvina Verecondi Scortecci, che oscilla tra il 6.00 di Eurobet e il 7.50 di tanti altri siti così come Aras Şenol, mentre l’indecisione regna sovrana riguardo l’ascesa di Samuel Peron, la cui quota è arrivata anche a 7.50 (e addirittura 6.00 su Lottomatica) su alcuni portali ma è rimasta a 9 e a 11 su altri. Chiude la graduatoria Artur Dainese: il nuovo e ultimo leader della stagione dell’Isola è tra i preferiti del pubblico, ma i bookmaker non sembrano pronti a puntare sul suo nome per la vittoria finale. Il modello ucraino è attualmente dato a 15.00, staccato rispetto al resto del gruppo dei naufraghi, ma non sono da escludere sorprese in vista della finalissima.

