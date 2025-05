Stop Mattino Cinque, Dario Maltese rimpiazza Federica Panicucci (ma trema anche Myrta Merlino): cosa succede L'ex opinionista de L'Isola de Famosi sembra destinato a condurre 'Morning News' nell'estate di Canale 5. E potrebbe anche fare uno sgambetto a una collega illustre.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

L’estate si avvicina, anche in casa Mediaset. E così le ultime indiscrezioni danno in ‘pole position’ il conduttore Dario Maltese, per sostituire Federica Panicucci e Francesco Vecchi nella versione estiva di Mattino 5. Maltese è reduce da esperienze variegate al Biscione, compreso il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi. E tra l’altro – si vocifera ai piani alti di Cologno Monzese – potrebbe presto soffiare il posto all’amica conduttrice Myrta Merlino. Che continua ad essere in bilico per la futura guida di Pomeriggio 5. Ma vediamo meglio tutti i dettagli, i rumor e le ultime indiscrezioni qui sotto.

Stop a Mattino 5, Dario Maltese si prenota per sostituire Federica Panicucci

Lo ha confermato di recente Dagospia, e pare che i dubbi siano ormai del tutto fugati. Nel classico appuntamento estivo della mattina di Canale 5, Morning News, dovrebbe arrivare il conduttore Dario Maltese. Che in questo modo prenderebbe (temporaneamente) il posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, fin qui volti di Mattino 5 dal lunedì al venerdì (dalle 08.45 alle 11 circa).

Mediaset, dunque, non rinuncerà assolutamente all’informazione del mattino, neanche nei mesi più caldi dell’anno. E il profilo di Maltese, duttile e di esperienza, potrebbe rivelarsi un solido investimento anche in chiave futura. Il giornalista è passato negli anni dalle scrivanie del Tg al ruolo di opinionista a L’Isola de Famosi, senza farsi mancare poi la conduzione della versione estiva di Pomeriggio Cinque (dove aveva sostituito Myrta Merlino, cosa che potrebbe verificarsi di nuovo).

Adesso, come scrive Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, i tempi sembrano maturi per un ulteriore salto: "Il tentativo di valorizzare le risorse interne, in arrivo anche dal tg, continua a Cologno Monzese. Sarà ancora una volta Dario Maltese, giornalista del Tg5, a condurre Morning News, lo spin off estivo di Mattino 5".

Il possibile ‘sgambetto’ di Dario Maltese a Myrta Merlino

Resta aperta, nel frattempo, un’incognita rilevante. Perché il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 è molto più che in bilico. E pare che proprio Maltese, ora, sia tra i papabili sostituti della conduttrice Mediaset. Tutto dipenderà, ovviamente, dalle performance del giornalista al timone di Morning News questa estate. Ma non è da escludere che una mezza decisione sia già stata presa ai piani alti.

Striscia La Notizia, dopotutto, aveva ventilato l’ipotesi solo pochi mesi fa. Consegnando alla Merlino il Tapiro e una domanda scomoda: "Dario Maltese non vorrà mica prendere il tuo posto?". La risposta, quella vera e definitiva, potremmo averla molto presto.

