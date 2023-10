Belén Rodríguez, la frecciata social: "Bisognerebbe mettersi nei panni degli altri" La showgirl argentina ha rotto il silenzio e ha condiviso su Instagram una citazione su teatro ed empatia, rivolgendosi forse a qualcuno riguardo il suo periodo

Belén Rodríguez rompe il silenzio, almeno sui social. La showgirl argentina è da tempo al centro di infinite voci riguardo il periodo difficile che sta attraversando (confermato da Fabrizio Corona e da Alessandro Cattelan) e in tanti si stanno chiedendo cosa le stia succedendo. Nella giornata di ieri, però, dopo un breve silenzio Belén ha condiviso una storia su Instagram che potrebbe rivelarsi una frecciata riguardante proprio i recenti rumor. Scopriamo cosa sta succedendo.

Belén Rodríguez: la situazione

Dopo aver dominato le pagine di gossip dell’estate 2023 per la rottura con Stefano De Martino e la nuova fiamma Elio Lorenzoni, Belén Rodríguez sembrava pronta e addirittura entusiasta della sua prossima avventura televisiva. Dopo l’addio a Mediaset e alla conduzione de Le Iene (passato a Veronica Gentili) e di Tú sí que vales, a settembre la showgirl di Buenos Aires aveva parlato dell’appuntamento "più importante della sua vita", alludendo a un nuovo impegno, forse in Rai. Per Belén, invece, non c’è stato ancora alcun ritorno in tv, anzi. Le sue ospitate a Domenica In e a Stasera c’è Cattelan sono saltate per problemi di salute della showgirl, come confermato dall’ex compagno Fabrizio Corona da Mara Venier ("È molto fragile. Non sta bene adesso e ha bisogno di aiuto") e dallo stesso Alessandro Cattelan nel suo late show ("Le auguro di rimettersi. Pare non stia bene, non riusciva a venire"). A inizio settimana è arrivate in suo soccorso anche la famiglia, con la sorella Cecilia che si è offerta di prendersi cura dei figli Luna Marì e Santiago insieme al fidanzato Ignazio Moser, consentendo alla madre Veronica di aiutare Belén in questo periodo difficile.

La stoccata social

Belén Rodríguez non ha commentato i recenti rumor sulla sua situazione, né confermandoli né smentendoli. Dopo una breve parentesi di inattività, la conduttrice ha rotto il silenzio sui social lanciando anche una frecciatina. Nelle sue storie Instagram, infatti, Belén ha condiviso una frase di Elio Germano sul ruolo del teatro nella società moderna e la sua importanza nello sviluppo dell’empatia: "Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore". Non è ancora chiaro a chi la showgirl si rivolga attraverso questa citazione, ma è indubbio che l’ignoto destinatario venga invitato indirettamente a non occuparsi di Belén senza prima aver provato a mettersi nei suoi panni e capire la sua fragile situazione.

