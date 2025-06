Belen Rodriguez, spunta il video choc di una rissa a Milano: “Te la rompo la testa”. Cos’è successo Un esperto di gossip ha appena condiviso online un video clamoroso. Nelle immagini, si vedrebbe la showgirl argentina urlare all’indirizzo di una ragazza. Ecco i dettagli.

Le immagini sono potenti. E ritrarrebbero, come fa notare l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, la showgirl Belen Rodriguez impegnata in una rissa fuori da un locale di Milano. Il video, diffuso solo ora, farebbe riferimento a un evento avvenuto lo scorso 3 maggio. Si vociferava allora di uno scontro violento tra Belen e una ragazza, che (forse) aveva portato a conseguenze serie per la malcapitata. E adesso, come confermerebbero i pochi secondi condivisi da Parpiglia, i nodi per la Rodriguez potrebbero davvero venire al pettine. Ma vediamo meglio tutti i dettagli della storia qui sotto.

Belen, il video choc della rissa a Milano

Sembra proprio lei, Belen Rodriguez, nelle immagini che Gabriele Parpiglia ha condiviso all’interno della sua newsletter. Ripostando poi, per i suoi followers Instagram, il link al video nelle storie social. I fatti a cui si riferiscono le immagini sarebbero avvenuti a inizio maggio, quando era circolata la voce di un alterco pesante tra Belen e un’ignota ragazza. Era anche circolato un primo video, che a detta dei detrattori avrebbe mostrato l’argentina litigare animatamente con la donna. Poi, però, il silenzio per diverse settimane.

Finché oggi Gabriele Parpiglia non ha deciso di sganciare la ‘bomba’. "Lo scorso 3 maggio", ha scritto l’esperto, "siamo venuti a conoscenza di una rissa con protagonista Belén Rodriguez: rissa mai confermata, ma nemmeno smentita dalla protagonista". E ancora: "Oggi ecco qui il video integrale che ritrae Belén mentre pronuncia queste parole: ‘Te la rompo la testa'". A quanto pare, lo scontro avrebbe causato la rottura del setto nasale per la ragazza coinvolta, tale Michelle. E i dettagli non finiscono qui.

La mancata denuncia e i dettagli clamorosi nel video di Belen

"Abbiamo provato a sentire Michelle", ha poi aggiunto Parpiglia all’interno delle sue storie Instagram. "Ha riportato la rottura del setto nasale nella rissa con Belen, ma non vuole rilasciare dichiarazioni. Condanniamo ogni forma di violenza ma auguriamo alla Rodriguez di ritrovare una serenità evidentemente persa".

Emergono, nel frattempo, altri particolari dalla clip scioccante che riguarderebbe Belen. Nel video si noterebbe l’argentina spintonare la ragazza contro la vetrata del dehor del ristorante. E poi la voce della ragazza, preoccupata, che grida: "Ma io non ho fatto niente, tenetela". Ecco allora l’intervento furioso dell’altra donna (forse Belen): "Te la rompo la testa". Mentre la ragazza prova a spiegare che le aveva solo chiesto di aspettare un attimo. A quanto pare, il litigio sarebbe scoppiato perché la Rodriguez, uscita di fretta dal locale, si era trovata davanti la ragazza nella fila per pagare al ristorante. E questo potrebbe aver fatto perdere letteralmente la testa all’ex di De Martino.

