Belen fomenta le voci della crisi con Cecilia Rodriguez: la foto di famiglia non lascia dubbi, e i fan commentano Nel nuovo shooting per il brand di famiglia Cecilia Rodriguez è assente. I fan notano dettagli e lanciano segnali: “Ma allora è vero che hanno litigato!”.

Belen Rodriguez ha pubblicato sui social l’ultimo shooting per Hinnominate, il brand che porta avanti insieme ai fratelli. Negli scatti appare lei con Jeremias, ma di Cecilia neanche l’ombra. E questo basta per far scattare il dubbio: tutto davvero a posto tra le due sorelle, come ha detto Belen pochi giorni fa a Chi Magazine? Tornano nuovamente i dubbi.

Cecilia Rodriguez grande assente nella foto di Belen

Nell’intervista aveva spiegato che con Cecilia litigano spesso, ma che si ritrovano sempre. Nulla di strano, insomma. Ma a giudicare dai fatti, le cose non sembrano così semplici. Non si era mai visto, fino ad oggi, un servizio fotografico legato al marchio di famiglia senza la presenza di tutti e tre i fratelli. E il fatto che non ci fosse Cecilia non è chiaramente passato inosservato. La fato di Belen, era inserita in un carosello di scatti su Instagram, quindi non esattamente in primissimo piano nel suo profilo, ma resta comunque un caso insolito e sospetto.

Una coincidenza che non convince

Nei giorni dello shooting, Cecilia era negli Emirati Arabi con Ignazio Moser. Qualcuno potrebbe pensare che l’assenza sia dovuta a quello. Ma allora viene da chiedersi: perché non rimandare tutto di qualche giorno? Se fosse stato tutto sereno, probabilmente lo avrebbero fatto. In passato non si sono mai fatti problemi a mostrarsi uniti in pubblico. Oggi no. Evidentemente, è meglio evitare, pensano alcuni. A rendere ancora più evidente il distacco è la totale assenza di interazioni tra le due sui social. Belen ha detto che li usa solo per lavoro, e che quindi non mette like a sua sorella. Peccato che proprio in questi giorni abbia lasciato un like a Giulia De Lellis incinta. Non proprio "Solo per lavoro".

Il silenzio di Cecilia e i commenti dei fan

Cecilia, da parte sua, ha scelto il silenzio. Nessuna parola su quello che ha detto Belen a Chi Magazine, nessuna smentita, nessuna conferma. E soprattutto nessun commento su questa famosa campagna. Un silenzio che suona più forte di qualsiasi dichiarazione. E anche il pubblico se ne è accorto. Nei commenti sotto la foto pubblicata da Belen, si leggono frasi come "Fate pace che la vita è corta e bisogna sapere perdonare e l’amore è l’unica cosa che resta quando andiamo nell’aldilà", oppure "Cecilia sulla foto di hinnominate??", e ancora "Ma allora è vero che hanno litigato. Che gran peccato, sta arrivando anche la nipotina…". Non manca chi sottolinea: "Ma possibile neanche una frase sulla gravidanza di tua sorella? Ma cosa è successo?" o chi semplicemente osserva: "Manca Cecilia nella foto!". Commenti che si ripetono, insistenti, e che raccontano molto più di quanto le dirette interessate abbiano voluto dire fino a oggi.

