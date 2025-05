Belén e Cecilia Rodriguez, i motivi (gravi) della lite: “Non è detto che si risolverà” Stando agli ultimi rumor le due sorelle argentine sarebbero sempre più distanti a causa di una “brutta situazione” dettata da problemi più grandi del previsto

Continua a infittirsi il mistero sulla lite tra Belén e Cecilia Rodríguez. Nelle ultime settimane le due sorelle argentine sembrerebbero essere ai ferri corti e le voci sulla frattura familiare si stanno facendo sempre più intense. Ma cos’è successo tra le due? Stando agli ultimi rumor, all’origine di queste tensioni ci sarebbero dei problemi ben più gravi di quanto ipotizzato. Scopriamo tutti i dettagli.

Belén e Cecilia Rodríguez in lite: cos’è successo

Negli ultimi tempi – come detto – continuano a emergere nuovi retroscena sulla lite tra Belén e Cecilia Rodríguez. Da sempre molto unite, le due sorelle argentine sembrerebbero essere arrivate addirittura a un punto di non ritorno. Belén e Cecilia sono sempre più distanti e, almeno per il momento, non ci sono ancora stati segnali di riappacificazione.

Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, inoltre, non è detto che le cose siano destinate a sistemarsi. "Cecilia è in dolce attesa, l’ha ufficializzato. Ignazio manca da Milano da tre settimane, ma questa vicenda non è bella da raccontare" ha raccontato il giornalista e autore tv, che ha spiegato come tra le due sorelle Rodríguez ci sia stata una rottura più profonda del previsto: "Succede che Cecilia e sua sorella sono sempre più lontane, ma non per i motivi che dice Vanity Fair, sono cavolate, ci sono cose ben più gravi sotto". Secondo quanto riportato da Parpiglia, dunque, all’origine della tensione non ci sarebbero la scarsa ‘partecipazione’ di Belén alla gravidanza della sorella minore, bensì qualcosa di più grave che coinvolgerebbero anche il fratello: "Cecilia comunica la gravidanza e sua sorella non commenta, a casa di Cecilia sua sorella non ci va mai, i paparazzi lo testimoniano ed è sparito anche Jeremias da un po’".

"Parliamo di una brutta situazione che secondo me non si risolverà nel breve termine e non è detto che si risolverà". Secondo il giornalista, dunque, la frattura tra le sorelle Rodríguez potrebbe addirittura essere insanabile e le due potrebbero anche non parlarsi più. Anche il settimanale Chi si è unito al coro. "Negli ultimi tempi si è parlato di una distanza fra Cecilia, Ignazio e Belén. Si parlava di una lite fra Belén e Ignazio, dopo che la showgirl aveva scherzato con Andrea Damante a una festa dove l’ex gieffino metteva la musica" si legge sul magazine di Alfonso Signorini: "Ma i motivi di questa distanza sono più profondi. Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere".

