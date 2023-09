Doppia batosta per Belen Rodriguez, fan preoccupati: "Sei magrissima" La showgirl è al centro delle polemiche: non sono giorni facili per lei, dopo l'intervista di Stefano De Martino a Belve e l'attacco di Alessandro Cattelan.

Non è certo un periodo facile per Belen Rodriguez, da mesi al centro dei gossip per la fine del matrimonio con Stefano De Martino e la nuova relazione con Elio Lorenzoni. La showgirl argentina è misteriosamente scomparsa dai social per quasi due settimane – un evento decisamente inusuale per lei – e ora che è finalmente tornata a condividere foto su Instagram i fan si sono immediatamente preoccupati per lei: negli scatti condivisi proprio nelle ultime ore, molti follower le hanno fatto notare (con poco tatto, bisogna dirlo) di essere molto dimagrita.

Belen Rodriguez, il ritorno sui social

Basta scorrere i commenti che sono comparsi nelle ultime ore sotto il post di Belen Rodriguez per capire di cosa stiamo parlando. Centinaia di fan si sono infatti sentiti in diritto di commentare l’aspetto fisico di della conduttrice, giudicandola troppo magra e preoccupandosi che questa perdita di peso sia legata al periodo difficile che la showgirl sta passando dopo la separazione da Stefano De Martino. Proprio riguardo a quest’ultima, i follower notano anche una strana tristezza nel suo sguardo, sintomo – secondo loro – di una relazione fittizia e non certamente felice con il nuovo compagno Elio Lorenzoni. Ovviamente, Belen Rodriguez non si è espressa su questi temi, lasciando che i fan (o haters) dicessero la loro sotto il post. "Troppo magra, troppo dolore nel suo sguardo", si legge tra i commenti. "Si vede che non sta molto bene…mi dispiace vederla così!!! Io spero si possa riprendere in fretta", ha scritto qualcun altro. O ancora: "Si nota nella seconda foto che non sta bene , a parte la magrezza eccessiva ha lo sguardo spento". Ovviamente, c’è anche chi la difende da questo tipo di commenti: "Ma ve lo ha comunicato lei che soffre per Stefano? Quelli che soffrite siete solo voi"; "Tutti psicologi nei commenti, ma lasciatela in pace".

Giorni difficili per Belen Rodriguez

Quel che è certo è che in questi giorni Belen Rodriguez è stata al centro di non poche discussioni. Innanzitutto l’intervista di Stefano De Martino a Belve, nella quale lui stesso ha rivelato alcuni (ma non troppi) dettagli sulla loro relazione e sulla loro separazione. Nella stessa puntata del talk show di Francesca Fagnani è poi arrivato anche Fabrizio Corona, che ha dichiarato di non averla mai realmente amata e di averla usata – come ha fatto con tutte le altre donne della sua vita – per il suo lavoro. Infine, l’attacco ricevuto da Alessandro Cattelan. Quest’ultimo avrebbe dovuto ospitare la showgirl nella prima puntata di Stasera c’è Cattelan ma, dopo il suo forfait, si è reso protagonista di un monologo che sapeva di vendetta, nel quale ha elencato tutte le domande (perfide) che le avrebbe fatto se si fosse presentata nel programma.

