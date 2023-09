Belen fa discutere, Fabrizio Corona furioso contro Cattelan: "Uomo medio senza talento" Dopo il forfait della showgirl al programma di Rai2 e le conseguenti punzecchiate del conduttore, Fabrizio è intervenuto in difesa della sua ex.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Un triangolo davvero in solito quello al centro del gossip di oggi: parliamo di Alessandro Cattelan, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. Non si tratta ovviamente di un triangolo amoroso ma di una querelle tra i due uomini che vede al centro della discussione proprio Belen Rodriguez. Di cosa si tratta? Vediamolo subito.

Belen assente a Stasera C’è Cattelan, il conduttore spara a zero

Per comprendere le ultime parole al vetriolo di Corona contro Cattelan occorre partire dalla causa ti tanto astio. Ieri sera è ricominciato nella seconda serata di Rai 2 il programma Stasera C’è Cattelan. Nella prima puntata della nuova edizione l’ospite più attesa era proprio Belen Rodriguez, la quale ha però dato forfait all’ultimo minuto per, così dicono, problemi di salute.

Una motivazione che allo stesso Alessandro Cattelan pare non essere andata proprio a genio, tanto da iniziare la puntata con un lungo monologo tra ironia e vendetta proprio nei confronti di Belen. Cattelan non c’è andato giù leggero, punzecchiando palesemente la showgirl e accusandola in maniera molto ironica di aver inventato un malessere per non partecipare alla trasmissione.

Corona difende Belen, parole dure contro Cattelan

Il monologo al vetriolo di Cattelan contro Belen Rodriguez ha però scatenato l’ira funesta di un altro uomo: Fabrizio Corona. Corona non è certo uno che ama tenere la lingua a freno, soprattutto quando al centro della critica c’è una persona a cui lui tiene, proprio come Belen. Ecco allora che il paparazzo è prontamente passato all’attacco contro Cattelan.

"Cattelan al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato", ha scritto Corona nelle Instagram story pubblicando un’immagine che ritrae gli elevati ascolti di Stasera C’è Cattelan. Ascolti alti dovuti, a suoi dire, solamente alla sua intervista mandata in onda poco prima a Belve. In altre parole, il programma di Cattelan sarebbe andato bene solo per la spinta data dall’intervista di Corona nel programma in onda prima del suo.

Sabrina Ferilli commenta l’accaduto: "Che signore!"

Dopo il monologo al vetriolo di Cattelan, anche l’attrice Sabrina Ferilli, che con Belen ha condiviso per molto tempo lo studio di Tu Sì Que Vales, ha voluto commentare la vicenda prendendo pubblicamente le difese della showgirl argentina. L’attrice ha infatti condiviso la notizia che riportava il monologo del conduttore commentandolo con due sole parole: "Che signore!". Una frase semplice, ironica e d’impatto per sottolineare quanto le sia apparsa poco elegante l’uscita di Cattelan nei confronti di Belen.

Potrebbe interessarti anche