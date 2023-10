Periodo buio per Belén Rodríguez, anche Cecilia e la madre in suo aiuto: cosa succede Come aveva confermato da Fabrizio Corona a Domenica In, la showgirl argentina sta attraversando un momento difficile che l’ha costretta al forfait da Cattelan

Belén Rodríguez non sta bene e sta attraversando un periodo difficile. A causa delle sue condizioni recenti la showgirl argentina è stata costretta a dare forfait e non ha partecipato né a Domenica In né a Stasera c’è Cattelan, dove era attesa per un’ospitata. Dopo l’addio a La Iene e a Tú sí que vales Belén non è ancora tornata in tv e, come confermato dal suo ex compagno Fabrizio Corona da Mara Venier a Domenica In, sta affrontando un momento difficile, che ha portato anche la madre Veronica e la sorella Cecilia ad accorrere in suo aiuto per starle vicino. Scopriamo cosa sta succedendo.

Belén Rodríguez: il periodo difficile

Dopo l’addio a Mediaset – con Tú sí que vales che sta decollando dominando la prima serata del sabato sera e la nuova edizione de Le Iene pronta all’esordio sotto la guida della nuova padrona di casa Veronica Gentili – Belén Rodríguez non è più apparsa sul piccolo schermo, con il suo ritorno in tv che continua a slittare. Dopo aver occupato le pagine di cronaca rosa dell’estate con la sua nuova fiamma Elio Lorenzoni, la showgirl argentina classe 1984 era attesa da Mara Venier a Domenica In su Rai 1 e da Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan su Rai 2, ma è stata costretta a rinunciare a entrambe le ospitate a causa di alcuni problemi di salute.

Come spiegato dallo stesso Alessandro Cattelan nel corso della puntata d’esordio della terza stagione del suo late show, martedì scorso Belén ha dato forfait: "Le auguro di rimettersi. Pare non stia bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola: con un bicchiere, credo sia all’ASL, mi sembra l’ASL questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce". Un’ironia che non è affatto andata giù all’ex compagno della conduttrice Fabrizio Corona che, intervistato proprio a Domenica In, è tornato sulla questione: "Non è un bel periodo, lei è tanto fragile. (…) Non sta bene adesso e ha bisogno di aiuto. Però non voglio parlare troppo del suo privato. Se ho attaccato Cattelan è perché avevo ragione, lei sta male e lui poteva evitare quelle prese in giro che ha fatto".

Mamma Veronica e Cecilia in aiuto della showgirl

Come riportato da TGcom24, il periodo buio di Belén Rodríguez si sta facendo sempre più difficile, costringendo l’ex conduttrice de Le Iene a lasciare il proprio figlio con il padre ("Stefano De Martino assiste alla partita di calcio di Santiago") e la figlia insieme agli zii ("Luna Marì Spinalbese trascorre il fine settimana con gli zii Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser"). Il prezioso aiuto della sorella Cecilia avrebbe così permesso alla madre Veronica di prendersi cura di Belén: "Non solo lunghi silenzi social intervallati da post in cui appare dimagrita ma innamorata, Belén Rodríguez negli ultimi tempi ha clamorosamente dato forfait per due appuntamenti tv in cui doveva essere intervistata su lavoro e famiglia", riporta il sito.

