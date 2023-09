Belén Rodríguez torna al lavoro: “L’appuntamento più importante della mia vita” La showgirl argentina si mostra entusiasta su Instagram per la sua nuova avventura: tra voci di un programma su Sky e altri progetti, cosa c’è nel suo futuro

Belén Rodríguez torna al lavoro. Dopo l’addio a Le Iene e a Mediaset, la showgirl argentina ha fatto parlare di sé occupando le pagine di cronaca rosa per tutta l’estate 2023, dalla rottura con Stefano De Martino fino al suo nuovo amore Elio Lorenzoni. Ora, però, Belén sembra pronta a tornare a mettersi in gioco e, come svelato su Instagram, oggi inizierà la sua nuova avventura lavorativa. Di cosa si tratta?

Belén Rodríguez torna al lavoro

Dopo l’annuncio dell’addio a Mediaset e alla conduzione de Le Iene (Veronica Gentili al suo posto), Belén Rodríguez è finalmente pronta a una nuova stagione all’insegna delle novità. Non ci sono ufficialità e non si sa ancora cosa ci sia nel futuro professionale della showgirl argentina, la quale ha però lasciato intendere che ci saranno novità a breve.

Nella giornata di ieri giovedì 7 settembre 2023 Belén ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram rivelando di essere pronta per tornare al lavoro. Nel video si può infatti vedere la conduttrice seduta nel sedile posteriore di una macchina e diretta presumbilmente a un colloquio: "Finalmente si torna al lavoro. È l’appuntamento più importante della mia vita!" grida con gande entusiasmo la showgirl.

Come detto, al momento non ci sono che speculazioni circa il futuro professionale di Belén Rodríguez. Inizialmente si era parlato di contatti con il circuito Discovery, pronto a mettere a segno un nuovo "colpaccio" dopo Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Dopo le smentite, invece, la conduttrice era stata avvicinata a una possibile firma con Sky, che avrebbe avuto in mente ben due programmi inediti per lei. Rimane calda anche la pista streaming, con diverse piattaforme interessate a un nome così altisonante come quello di Belén. Non è escluso, naturalmente, che la carriera della showgirl 38enne possa virare verso altri progetti extra-televisivi, di cui peraltro si è già occupata in passato (nel mondo della moda, per esempio).

Quel che è certo è che, dopo un’estate di assoluto dominio delle pagine di gossip e cronaca rosa, Belén è pronta a rimettersi in gioco e avventurarsi in una nuova esperienza lavorativa. La rottura con Stefano De Martino e la sua nuova fiamma Elio Lorenzoni hanno garantito alla conduttrice un’enorme popolarità anche durante l’estate 2023, e i fan sono impazienti di scoprire cosa c’è in serbo nel futuro di Belén.

Potrebbe interessarti anche