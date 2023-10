Veronica Gentili svela tutto: l’esordio a Le Iene, il bacio con Travaglio, l’eredità di Belén La conduttrice debutta al timone dello show in nero di Italia 1 e si prepara a una nuova (e inattesa) sfida tra televisione e cronaca rosa: “Sono felice così”

Veronica Gentili è pronta per la sua nuova sfida. Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Cristina Chiabotto, Ilary Blasi, Belén Rodríguez e ora l’ex conduttrice di Controcorrente: a Le Iene toccherà a Veronica Gentili prendere le redini del programma, con il debutto della giornalista (a interrompere la tradizione delle donne di spettacolo al timone dello show "in nero" di Italia 1) fissato per questa sera. A poche ore dall’esordio al fianco di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, la nuova padrona di casa della trasmissione di Davide Parenti si è raccontata in una lunga intervista a Fanpage, nel corso della quale ha avuto modo di parlare delle sue sensazioni circa la sua nuova avventura televisiva, della "deriva" da gossip che essa assumerà e della pesante eredità che Belén Rodríguez le ha lasciato a Le Iene. Scopriamo cosa ha detto.

Veronica Gentili: dalla chiamata all’esordio a Le Iene

La nuova conduttrice de Le Iene Veronica Gentili ha raccontato di essere rimasta stupita di fronte alla scelta di Mediaset di affidarle lo storico programma di Italia 1, pur riconoscendo dietro questa decisione la nuova linea editoriale delle reti del Biscione: "Forse perché è funzionale a una scelta di Mediaset per questa svolta stilistica, oppure che io abbia fatto un’esperienza molto bella e significativa nel contenitore del talk show politico, o ancora che io possa sperimentarmi su una cosa che avesse corde diverse, visti i miei trascorsi da attrice" – ha dichiarato a Fanpage l’ex volto di Controcorrente – "Per tutte queste ragioni, insomma, non è stata una proposta folle, pur avendomi lasciata felice e incredula, vista la storia di questo programma".

La giornalista si è detta pronta a raccogliere questa nuova sfida senza nessun timore, fiduciosa nel successo del programma e della sua "nuova" figura al timone: "Non credo di dover cambiare niente e nessuno (…) Su un format che è lì da 25 anni e vive di suo sarebbe pretenzioso arrivare con ambizioni di cambiamento (…) Condurrò la trasmissione e poi farò dei servizi in esterna, ma conterà l’approccio".

Il gossip e l’eredità di Belén Rodríguez

Proprio con il nuovo approccio giornalistico, Veronica Gentili andrà a rompere la lunga tradizione di donne di spettacolo alla guida de Le Iene. Da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi fino a Belén Rodríguez, tutti volti che sono stati investiti dal mondo del gossip, una sorta che la nuova conduttrice vuole evitare in ogni modo – memore dei rumor su Marco Travaglio – ("Io perseguo tutto il perseguibile per far sì che questo non accada. Lo dico evitando qualsiasi paragone con chi è venuto prima, trattandosi di donne di spettacolo e intrattenimento, che erano già molto al centro dell’attenzione") mettendo solo la propria professionalità giornalistica al servizio del programma: "Io in questi anni ho sempre lavorato in ambito giornalistico, tenendo la mia sfera affettiva separata da quella pubblica e conto di continuare a farlo".

