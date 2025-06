Belen corteggia Olly (via social). Il botta e risposta fa impazzire il web La showgirl argentina ha taggato il cantante in una storia Instagram. Dando vita a un 'dialogo' online che sta già facendo insospettire i fan. Ecco tutti i dettagli.

I fan di Belen sognano in grande, dopo il gesto social dell’argentina che ha letteralmente mandato il web in confusione. La showgirl, orgogliosamente single per sua stessa ammissione, ha infatti condiviso su Instagram una storia in cui ha taggato il cantante Olly. E a stretto giro di posta, poi, il giovane vincitore di Sanremo ha replicato alla Rodriguez. Ma lo scambio tra i due non si è fermato qui. E al di là dei voli pindarici, c’è chi spera davvero che tra i due possa nascere del tenero. Soprattutto grazie a un ‘dettaglio’. Ecco di seguito tutti i particolari della storia.

Belen, la mossa social (tenerissima) per Olly

Lei stessa, dopo anni turbolenti e una separazione choc da De Martino, lo aveva ammesso di recente. Con una punta di orgoglio, tra l’altro. "Sono sposata con me stessa", aveva scritto Belen Rodriguez sui social. Ma adesso, a pochi giorni da quell’uscita online, il tavolo sembra totalmente ribaltato. Perché la sorella di Cecilia oggi ha chiamato in causa un talento della musica italiana, Olly. E il modo in cui l’ha fatto, decisamente inusuale per lei, sta già facendo discutere (e sperare) moltissimi fan.

In sostanza, Belen si è mostrata in una storia mentre era intenta a truccarsi, davanti allo specchio. E in sottofondo, come colonna sonora, ha scelto di ‘piazzare’ una canzone di Olly. In più, l’argentina ha aggiunto una frase tenerissima indirizzata proprio al giovane artista: "Non ti offendere Olly, è da giorni che sei il mio sottofondo fisso. Non riesco a smettere". E non poteva certo mancare il tag diretto al vincitore di Sanremo 2025.

La reazione di Olly e il botta e risposta (sospetto) con Belen

A seguire, Olly è intervenuto a sua volta ripubblicando sul suo profilo la storia di Belen Rodriguez. E anche lui ha aggiunto un messaggio molto chiaro: "Non mi offendo assolutamente". Poi è arrivato la terza mossa, nel giro di pochi minuti. Con Belen che ha di nuovo ricondiviso il tutto, inserendo stavolta un cuore rosso rivolto al cantante. Uno scambio sincero e dolcissimo, il loro, che non poteva lasciare indifferenti i fan di entrambi i protagonisti.

Per di più, suscita curiosità il fatto che Olly abbia un rapporto speciale con Emma Marrone. Ex storica di De Martino, a sua volta ex della Rodriguez. Insomma, si sta creando un circolo – virtuoso o vizioso, dipende dai punti di vista – che ha davvero del clamoroso. Ma ancora è presto, ovviamente, per gridare al flirt. Aspettiamo i prossimi giorni. E intanto chi vuole, sotto il tavolo, può incrociare tranquillamente le dita.

