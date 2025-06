Belén rompe il silenzio e ammette: “Depressione e De Martino, ecco il mio anno di buio” La showgirl argentina ha raccontato il suo periodo difficile in un’intervista, chiarendo anche quanto successo con la sorella Cecilia dopo la lite

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Belén Rodríguez è tornata a sorridere, ma l’ultimo periodo non è stato certo tra i più semplici. La showgirl argentina è finalmente tornata in tv al timone di Amore alla prova – La crisi del settimo anno su Real Time e soprattutto alla guida di Only Fun – Comico Show, che ha registrato ottimi ascolti su Nove. Belén si è riscattata dopo un anno difficile, segnato indelebilmente dal divorzio da Stefano De Martino e la depressione. Raccontandosi in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di Chi, la conduttrice ed ex ‘iena’ ha rotto il silenzio proprio sul suo periodo buio e ha chiarito anche quanto successo con la sorella Cecilia dopo il litigio. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Belén Rodríguez e l’anno buio dopo Stefano De Martino

"Non auguro a nessuno quello che ho passato" ha spiegato Belén Rodríguez, che ha deciso si raccontarsi in una lunga intervista al settimanale Chi. La showgirl argentina è tornata finalmente in televisione a quasi un anno dall’addio a Mediaset ("Il lavoro mi è mancato come l’aria… Sono tornata con lo spirito giusto") e ha raggiunto ottimi risultati in termini di numeri su Nove, ma ciò che è accaduto prima nel suo cosiddetto anno ‘sabbatico’ non è stato per niente semplice. La conduttrice di Only Fun ha infatti spiegato di avere sofferto di depressione (""una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe") e di avere vissuto un periodo a dir poco buio, segnato soprattutto dalla seconda separazione da Stefano De Martino e da ‘accumuli’ emotivi di non poco conto: "Non è che la fine del mio matrimonio sia il punto focale. Non ho avuto una vita facile, sono andata via di casa a 16 anni, vengo dal popolo, ho raggiunto i miei obiettivi faticando e rinunciando a qualcosa. Tanti anni di tv, la fama stressante, tante cose che ho portato sulle spalle senza compromessi".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La lite con Cecilia: Belén chiarisce tutto

Nel corso dell’ampia intervista rilasciata a Chi, Belén Rodríguez ha anche rotto il silenzio su quello è che stato il (chiacchieratissimo) litigio con la sorella Cecilia. "Non c’è nessun problema fra di noi. Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre" ha rassicurato la showgirl argentina, dichiarandosi pronta ad accogliere il nuovo membro in famiglia e a diventare zia: "Sto condividendo questa gioia immensa, è meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote".

Potrebbe interessarti anche