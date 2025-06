Belen rimette la fede di De Martino e parla (finalmente) della figlia di Cecilia. Le sue parole sorprendenti Nonostante il ritorno di fiamma con Angelo Galvano, Belen si è mostrata sul web con la fede al dito. Poi ha stupito parlando dell'arrivo della figlia di Cecilia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé e lo ha fatto durante l’ultimo post Instagram in cui, sponsorizzando alcuni cosmetici, la showgirl si è mostrata ai suoi numerosi fan con la fede nuziale al dito. Un dettaglio del genere poteva mai passare inosservato ai suoi milioni di seguaci? Certo che no! Ed ecco che si è lasciata andare a delle confidenze, rispondendo ad alcune domande che i più curiosi le hanno posto. Tra queste, ha anche risposto a chi le ha ricordato che, molto presto, diventerà zia. Infatti, la sorella Cecilia Rodriguez e il marito Ignazio Moser, diventeranno genitori ma, in questo periodo, numerose indiscrezioni avrebbero rivelato che tra le due si siano un po’ ‘freddati’ i rapporti e che i loro genitori stiano facendo il possibile per farle riconciliare. Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, la risposta sulla fede nuziale stupisce: "Sposata con me stessa"

E’ bastato indossare al dito la fede nuziale di Stefano De Martino per far ‘infiammare’ il web. Belen Rodriguez sa come attirare l’attenzione e l’ultimo post su Instagram ne è la prova. La modella argentina, sponsorizzando alcuni cosmetici, si è mostrata con la fede e, inutile dire, che in molti si sono chiesti il perché di questo gesto. A chi le ha proprio domandato spiegazioni sul perché avesse scelto di rimettere la fede all’anulare, Belen ha prontamente risposto: "Sposata con me stessa", stroncando sul nascere tutte le possibili insinuazioni su un ipotetico ritorno di fiamma con l’ex marito. Con questo gesto, la showgirl si è proclamata single, smentendo anche il gossip che la vedeva accanto all’ingegnere Angelo Edoardo Galvano, con cui ha avuto un breve flirt la scorsa estate, e con il quale è stata fotografata per le strade di Milano giorni fa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Belen risponde al commento sull’arrivo della figlia di Cecilia

Di recente, Belen è stata al centro del gossip per un motivo in particolare: la presunta lite con la sorella Cecilia, con la quale, attualmente, il rapporto non sarebbe dei migliori. Le due non si parlerebbero da settimane per motivi legati alla loro sfera privata, anche se non sono arrivate spiegazioni ufficiali. Il silenzio da entrambe le parti ha alimentato speculazioni tra fan e media. Nonostante il distacco, Belen ha mostrato un atteggiamento positivo verso la futura nascita di Clara Isabel, figlia di Cecilia e Ignazio Moser, rispondendo con un "grazie mille" e un cuore a un utente che si è congratulata con lei per il fatto che diventerà zia. Nel frattempo, si dice che i genitori, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, stiano cercando di favorire una riconciliazione familiare. Resta la speranza che l’arrivo della nipotina possa rappresentare un’occasione di riavvicinamento, anche se finora non ci sono segnali pubblici in tal senso.

Potrebbe interessarti anche