Belen Rodriguez, pace fatta con Ignazio Moser: arriva il like tattico che fuga ogni dubbio. Cosa è successo Un like inaspettato riaccende la curiosità dei fan sulla presunta faida familiare tra la showgirl argentina e il compagno di sua sorella Cecilia.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Negli ultimi mesi, i rapporti all’interno della famiglia Rodriguez hanno fatto parlare parecchio. Tra voci di dissapori, silenzi social e piccoli gesti che hanno alimentato i sospetti, l’attenzione del pubblico è rimasta costante. Ora, un dettaglio spuntato online sembra riaprire la questione. E anche se nessuno ha confermato nulla, la curiosità è alle stelle.

Il like sospetto di Ignazio Moser a Belen Rodriguez

Tra Belen Rodriguez e la coppia Cecilia-Ignazio, nell’ultimo periodo sembrava fosse calato il gelo. Niente più foto insieme, nessun commento reciproco o neanche una story condivisa. Poi, all’improvviso il gesto che distende la tensione, Ignazio Moser mette un like a un post di Belen, quello in cui la showgirl pubblica una foto tenerissima della figlia Luna Marì. E sui social esplode la curiosità: gesto di pace o semplice scivolone? Quel like non è passato inosservato. Non tanto per il contenuto del post, quanto perché Ignazio, da settimane, sembrava essersi del tutto disinteressato a qualsiasi cosa riguardasse la cognata. Una distanza che i fan avevano interpretato come la conferma definitiva di un litigio familiare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cosa è successo tra Belen e la coppia Cecilia e Ignazio

Si era parlato di tutto: litigi per soldi, gelosie familiari, un allontanamento deciso da Belen per motivi personali. La risposta al momento non è dato saperla, fatto sta che, da quando Cecilia ha annunciato la sua gravidanza, Belen non ha mai commentato pubblicamente, né mostrato entusiasmo. Niente foto insieme, nessuna dedica, nemmeno un semplice cuoricino. Un comportamento che ha sorpreso molti, considerando che in passato le due sorelle erano inseparabili. A complicare le cose, le voci su tensioni legate al brand di moda che le due avevano fondato insieme al fratello: si dice che la gestione economica del marchio sia diventata un nodo difficile da sciogliere. Nel frattempo, Cecilia ha cercato di minimizzare tutto, dicendo che con la sorella va tutto bene e che non vede l’ora che Belen diventi zia.

Il peso di Ignazio nella lite familiare

Lui, dopo un periodo lontano dai riflettori a causa di un lutto, è tornato sui social con discrezione. Ma ai fan quel like a Belen suona come un messaggio, più che come un semplice gesto distratto. Forse un modo per rompere il ghiaccio. Sta di fatto che, in un clima così teso, anche un cuore su Instagram diventa un segnale. I fan, naturalmente, non si lasciano sfuggire nulla. E adesso sperano in un riavvicinamento vero.

Potrebbe interessarti anche