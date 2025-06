Belen e Olly inseparabili da Marracash: “Si piacciono, lei accompagnata a casa di lui" Dopo la dedica social, Belen e Olly avvistati vicini a San Siro: tra sguardi complici e voci di visite a casa, il gossip esplode.

Belen Rodriguez torna al centro delle cronache del gossip. A far parlare dell’argentina, però, stavolta non c’è un ex compagno né un ritorno di fiamma, ma una potenziale nuovo amore con un cantante che ha già acceso la fantasia dei fan. A far scattare le prime supposizioni è stata una dedica social da parte della showgirl argentina a Olly, giovane artista e vincitore del Festival di Sanremo 2025. Da lì, tra interazioni su Instagram, apparizioni pubbliche e voci insistenti, è partito un vero e proprio tam tam mediatico. Ma qual è la verità dietro questo presunto flirt che rischia di troneggiare sulle pagine dei rotalchi durante l’estate 2025?

Belen e Olly, lo scambio social e il video al concerto di Marracash

La miccia si è accesa con un post apparso sull’account Instagram di Belen circa due settimane fa. In un video, la showgirl ha espresso la sua ammirazione per Olly scrivendo: "Olly mi prenderà per pazza, ma non riesco proprio a smettere di ascoltarlo". Il giovane cantante, tra i più amati dell’ultima edizione di Sanremo, ha risposto con tono leggero: "Ma no, non mi offendo assolutamente". A quel punto, la replica della Rodriguez con un cuore rosso ha fatto il resto, innescando una serie di reazioni da parte del pubblico e dei siti specializzati in gossip che hanno iniziato a discutere di un possibile avvicinamenrto tra la showgirl e il cantante.

Tuttavia, ciò che ha realmente alimentato il chiacchiericcio è stato l’avvistamento della coppia giovedì scorso, durante il concerto di Marracash a San Siro. I due sono stati visti nel parterre dell’area VIP, molto vicini, intenti a parlare e scherzare per tutta la durata dell’evento. Alcuni presenti hanno immortalato il momento, condividendo video che hanno rapidamente fatto il giro del web diventando virale. A catturare ancora di più l’attenzione è stato un momento in cui Belen si è lasciata andare a qualche passo di twerking, sotto lo sguardo divertito e complice di Olly. I due, nonostante la differenza di età (lui è più giovane di lei di 16 anni), sono sembrati molto affiatati.

Lei accompagnata a casa di lui

A commentare la situazione ci ha pensato anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che su Instagram ha scritto: "Lui marpione come sempre, incollato a lei tutta la sera. Secondo me si piacciono". Non si è trattato solo di impressioni da lontano: una fonte vicina al profilo ha aggiunto che "la settimana scorsa lei è stata accompagnata a casa di lui. Lui tra l’altro abita nello stesso complesso residenziale di Mengoni".

Rosica ha poi rincarato la dose affermando: "Ma si vedeva bene dagli sguardi e come si comportavano. La cosa è interessante. Belen è super single, lui è bravissimo e lo so per certo". Nessuno dei due protagonisti ha però commentato ufficialmente quanto accaduto, lasciando campo aperto a interpretazioni, speculazioni e ulteriori voci.

