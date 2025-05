Belen Rodriguez, ipotesi ‘disgelo’ con Cecilia: spunta un video social (e c’entra anche Tony Effe) La showgirl argentina e sua sorella potrebbero essere vicine a una riconciliazione. Lo dimostrerebbe una clip, condivisa su Instagram dalla moglie di Ignazio Moser.

Tira aria di disgelo tra le sorelle Rodriguez. Belen e Cecilia, separate nelle ultime settimane da un possibile litigio, sarebbero (forse) disposte a fare un passo indietro. Come testimonia una recente uscita social della sorella minore, moglie di Ignazio Moser, che nel fare gli auguri all’amico Tony Effe si è lasciata sfuggire (magari intenzionalmente) un dettaglio piuttosto curioso. È presto, ovviamente, per parlare di pace fatta tra Belen Rodriguez e la sorella. Ma spesso i piccoli passi, come questo, nascondo il seme di qualcosa di molto più grande. E se possibile duraturo. Ecco i dettagli qui sotto.

Belen Rodriguez, il gesto social (inatteso) della sorella Cecilia

Sono settimane che non si parla d’altro. Belen e Cecilia Rodriguez sarebbero in rotta di collisione, per motivazioni personali, che nessuna delle due ha voluto rendere pubbliche. Fatto sta che qualcosa tra le due dev’essere successo. Tanto da far pensare – parere di vari esperti di gossip – che lo strappo possa diventare addirittura insanabile.

Speculazioni a parte, però, quello che oggi sappiamo è che restano tensioni evidenti tra le sorelle Rodriguez. Ma sappiamo anche che un dettaglio social è spuntato, sulla pagina Instagram di Cecilia Rodriguez, e non si tratta di un particolare qualunque. Ieri infatti l’influencer argentina ha deciso di fare gli auguri all’amico Tony Effe, neo 34enne. Lo ha fatto tramite un video Instagram, in cui incredibilmente compare anche Belen. La clip risale al matrimonio di Cecilia con Ignazio Moser, e nelle immagini vediamo le due sorelle Rodriguez divertirsi mentre cantano una versione tutta loro di "Sesso e samba" (super-hit di Effe, appunto).

La didascalia nel video di Cecilia Rodriguez e lo ‘zampino’ di Tony Effe

Sotto il video, poi, è apparsa la didascalia di auguri scritta da Cecilia Rodríguez: "Felice compleanno, Tony del nostro cuore. Ti vogliamo tanto bene". Ha usato il plurale, dunque. Altro segno di una possibile distensione in atto. Anche perché Cecilia sta per diventare madre della piccola Clara Isabel, come lei stessa ha annunciato di recente. E di sicuro vorrà, nel suo cuore, che anche Belen si goda l’arrivo della nipotina e il suo nuovo ruolo di zia. In tutto questo, lo ‘zampino’ di Tony Effe (ignaro ma fondamentale) potrebbe aver fatto tutta la differenza del mondo. Garantendo una riconciliazione che in pochi, dati gli sviluppi degli ultimi giorni, si sognavano potesse avvenire.

Restiamo quindi in ascolto. Con gli occhi aperti, e puntati sui social. Per capire se Cecilia e Belen Rodriguez hanno davvero trovato la via della pace. Sarebbe un’ottima notizia per tutti. Per i fan che le sostengono da anni. Per le rispettive famiglie. E per la nascitura Clara Isabel. Non resta allora che incrociare le dita.

