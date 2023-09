Belen e lo strano silenzio social: strategia o fuga romantica con Elio? Cosa succede La showgirl argentina è sparita dal web da più di una settimana. Secondo alcuni sarebbe all’estero con il compagno. Altri parlano di un piano studiato “ad hoc” attirare l’attenzione.

Che cosa sta succedendo a Belen? È questa la domanda che ormai da giorni inquieta i fan della showgirl argentina. Da oltre una settimana, infatti, la Rodriguez è sparita dai radar social. Nessun post, nessuna storia, niente di niente. Un silenzio altamente inusuale per lei, che potrebbe avere diverse spiegazioni. Forse, dicono alcuni, Belen sarebbe all’estero con il suo Elio, impegnata in una romantica (e segretissima) fuga d’amore. Per altri invece l’assenza dai social sarebbe una mossa studiata, un modo per creare "clamore" in vista dell’imminente ritorno in tv – da Mara Venier, a quanto pare. E se invece la "sparizione" di Belen fosse il segno di un disagio più profondo, finora tenuto nascosto? Vediamo tutti i dettagli.

Belen e quella strana assenza dai social

Se sei la regina dei social, e di colpo dai social sparisci, qualcosa che tocca dev’esserci per forza. Belen Rodriguez non si fa vedere online da più di una settimana, e il suo silenzio è ormai diventato un vero e proprio caso. Sono molte le ipotesi che rimbalzano sul web, al momento, ma ancora nessuna ha trovato conferma.

Dopo un’estate turbolenta, in cui la showgirl ha dovuto affrontare (e superare) il duro colpo della separazione da Stefano De Martino, forse Belen ha deciso di concedersi una fuga dai riflettori. L’argentina è ormai uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Elio Lorenzoni, e secondo alcune voci i due potrebbero essere impegnati al momento in una fuga romantica. Sarebbero all’estero, quindi, a godersi gli ultimi scampoli d’estate.

Ma per altri la storia non regge. Il silenzio social di Belen sarebbe invece una scelta calcolata, dato che la conduttrice e influencer ha sempre dimostrato di essere una vera stratega dei social media. Forse allora la Rodriguez, con la sua assenza, sta solo cercando di aumentare "l’hype" per il suo prossimo ritorno in tv. Che però è stranamente slittato, proprio nelle ultime ore.

La showgirl ha infatti rinunciato all’ultimo minuto all’ospitata in tv da Alessandro Cattelan. Doveva essere l’ospite di punta della puntata del 26 settembre su Rai2, dove finalmente avrebbe raccontato la (sua) verità sulla fine della storia d’amore con De Martino. Allora perché ha dato forfeit all’improvviso? Rumors diffusi da Davidemaggio sostengono che Belen avrebbe virato su Domenica In come palcoscenico per le sue confessioni. L’amicizia con Mara e la maggiore visibilità di cui gode il programma le avrebbero fatto cambiare idea.

Certo, l’assenza social e questo "gran rifiuto" dell’ultimo minuto potrebbero indicare anche altro. Forse Belen Rodriguez sta attraversando un periodo delicato, una situazione difficile che non ha proprio voglia di sbandierare su internet o davanti alle telecamere. Magari ha solo bisogno di un po’ di pace, di silenzio, di tranquillità.

