Ascolti tv ieri (16 giugno): Veronica Gentili e L’Isola in ginocchio, Amadeus superato da Real Time Il film di Rai 1 Un amore a 5 stelle vince facilmente contro il reality show di Canale 5, sale Formigli, Moreno debutta al 4,3%: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La nuova settimana degli ascolti tv si apre con il primo doppio appuntamento de L’isola dei Famosi. Ieri lunedì 16 giugno 2025, infatti, è andata in onda la settima diretta stagionale del reality show di Veronica Gentili, che però non è riuscita a fare meglio del film di Rai 1 Un amore a 5 stelle. Manuela Moreno ha invece preso il posto di Massimo Giletti nella prima serata di Rai 3, andando a sfidare Nicola Porro e Corrado Formigli e Alberto Nerazzini nel prime time dei talk. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un amore a 5 stelle e L’Isola dei Famosi

Ieri lunedì 16 giugno 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Un amore a 5 stelle. La pellicola del 2002 con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes ha raccolto 2 milioni e 749mila spettatori sulla prima rete, raggiungendo il 17,1% di share e conquistando il prime time. Su Canale 5, invece, è andato in scena il primo doppio appuntamento settimanale della 19 esima edizione de L’Isola dei Famosi. La settima diretta stagionale del reality show condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura opinionista (ieri affiancata da Selvaggia Lucarelli) – che ha visto l’eliminazione di Chiara Balestrieri – ha radunato 1 milione e 779 spettatori su Canale 5, non riuscendo ad andare oltre il 14,9% di share e migliorare il risultato della scorsa settimana.

Su Rai 2 si è conclusa la nuova miniserie thriller francese La casa dei misteri. Il secondo e ultimo appuntamento ha fatto segnare il 4,2% di share grazie a 688mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1, invece, è andata in scena la partita di calcio valevole per la FIFA Club World Cup – Chelsea-Los Angeles FC. La vittoria dei "blues" di Enzo Maresca ha conquistato 1 milione e 612mila spettatori, pari al 9,3% di share.

Arrivato ai saluti con l’ultima puntata stagionale de Lo Stato delle Cose andata in onda la scorsa settimana, Massimo Giletti ha lasciato spazio a Filorosso di Manuela Moreno. La prima puntata della quarta edizione ha toccato il 4,3% di share con 626mila spettatori e si è inserita nella sfida dei talk show del lunedì, dove Quarta Repubblica di Nicola Porro è salito al 7,2% di share con 888mila spettatori su Rete 4. Corrado Formigli e Alberto Nerazzini hanno invece condotto il sesto appuntamento stagionale di 100 Minuti, che ha totalizzato un a.m. di 724mila spettatori su La7, crescendo fino al 4,7% di share.

Su Tv8 ha fatto il suo debutto In & Out – Niente di Serio. Il nuovo show comico ha appassionato 347mila spettatori, pari al 2,2% di share. Su Nove, infine, è andato in onda un nuovo speciale in prime time di Cash or Trash – La notte dei tesori condotto da Paolo Conticini (pronto a tornare in Rai), che ha collezionato 481mila spettatori, pari al 3,2% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: Pino Insegno vola

Mentre Stefano De Martino è tornato a volare oltre i 5 milioni di spettatori al timone di Affari Tuoi (con l’incognita della data finale del game show) nell’access prime time di Rai 1, Amadeus non riesce a uscire dalla crisi. Ieri la puntata di The Cage – Prendi e Scappa sul Nova ha raccolto il 3%, superato anche da Casa a Prima Vista su Real Time (3.7%). Nel pomeriggoi Pino Insegno ha toccato il 23,8% di share nella fascia preserale della prima rete. La puntata di ieri di Reazione a catena ha coinvolto 3 milioni e 223mila spettatori, allungando su Caduta Libera di Gerry Scotti (18,3% di share e 2 milioni e 297mila spettatori).

