Ascolti tv ieri (19 maggio): Il Volo frena Gerri, Gregoraci sempre più giù, Liorni tiene a distanza Scotti La fiction Rai ottiene il 17,7% di share, Giletti meglio di Porro e Formigli, Audiscion cala a picco e tocca il 3%: tutti i numeri e i dati Auditel

La nuova settimana degli ascolti tv si apre ancora una volta nel segno di Gerri. Ieri lunedì 19 maggio 2025, infatti, la nuova fiction Rai ha trionfato nei dati Auditel superando Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo. Su Rai 2 Elisabetta Gregoraci ha condotto la terza puntata di Audiscion, mentre Massimo Giletti, Nicola Porro e Corrado Formigli e Alberto Nerazzini si sono scontrati nel lunedì dei talk show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Gerri e Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo

Dopo gli ottimi numeri delle prime puntate, ieri lunedì 19 maggio 2025 nel prime time di Rai 1 è andato in onda il terzo appuntamento di Gerri. La nuova fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani tratta dai romanzi di Giorgia Lepore ha raggiunto il 17,7% di share raccogliendo 3 milioni di spettatori. Su Canale 5, invece, Veronica Gentili ha fatto spazio ad Antonella Clerici, che ha condotto la prima delle tre serate evento de Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo. Il concerto del trio e tantissimi ospiti ha radunato 2 milioni e 683mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, arrivando al 21,4% di share.

Prosegue il momento di crisi di Rai 2 e di difficoltà per Elisabetta Gregoraci, che stenta a decollare al timone di Audiscion. Il terzo appuntamento del nuovo show con il duo comico Gigi & Ross è calato ancora e non è andato oltre il 3% di share, fermandosi a 492mila spettatori. Su Italia 1, invece, FBI: Most Wanted – Ars moriendi ha appassionato 871mila spettatori, pari al 5,3% di share.

La settimana degli ascolti tv si è aperta ovviamente anche con la sfida a distanza dei talk show. Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti ha interessato 926mila spettatori, salendo al 5,8% di share in prima serata su Rai 3; Nicola Porro e Quarta Repubblica hanno toccato il 4,9% di share grazie a 741mila spettatori sintonizzati su Rete 4. Corrado Formigli e Alberto Nerazzini hanno invece condotto il terzo appuntamento stagionale di 100 Minuti, che ha ottenuto il 5,1% di share con un ascolto medio di 891mila spettatori.

Su Tv8 è calato il sipario quinta edizione di GialappaShow. L’ultima puntata ha conquistato 860mila spettatori, chiudendo al 5,1% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy ha totalizzato un -a.m. di 487mila spettatori, facendo segnare il 2,6% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: la fascia preserale

Inizia ancora una volta alla grande la settimana di Marco Liorni al timone della fascia preserale di Rai 1. La puntata di ieri de L’Eredità ha coinvolto 3 milioni e 819mila spettatori. Il game show è volato al 17,3% di share, tenendo a distanza Gerry Scotti e Caduta Libera, fermi al 18,5% di share con 2 milioni e 369mila spettatori.

