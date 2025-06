Ascolti tv ieri 9 giugno: Amadeus crolla già (anche senza De Martino), Giletti ancora da record e Insegno si rialza Italia-Moldova tocca il 38,4% di share, Lo Stato delle Cose vola all'8,3%, Pino Insegno inizia a ingranare con Reazione a Catena: tutti i numeri e dati Auditel

La nuova settimana degli ascolti tv si apre con l’addio di Luciano Spalletti alla Nazionale italiana. Ieri lunedì 9 giugno 2025, infatti, la partita tra Italia e Moldova ha trionfato in prima serata con il 38,4% di share su Rai 1, staccando il film di Canale 5 Ticket to Paradise (10,2% di share). Il sempre affollatissimo lunedì dei talk show, invece, ha visto Massimo Giletti svettare su Nicola Porro e Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Italia-Moldova e Ticket to Paradise

Nella prima serata di ieri lunedì 9 giugno 2025 su Rai 1 è andata in scena la seconda partita valida per il girone I delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 – Italia-Moldova. La gara che ha segnato d’addio del CT Luciano Spalletti alla panchina azzurra ha raggiunto il 38,4% di share, radunando 7 milioni e 522mila spettatori spettatori davanti alla tv. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Ticket to Paradise. La pellicola del 2022 con George Clooney e Julia Roberts è valsa alla rete ammiraglia Mediaset il 10,2% di share grazie a 1 milione e 778mila spettatori sintonizzati.

Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha ottenuto il 5,2% di share, seguito da 1 milioni e 21mila spettatori (a seguire Oltre il Paradiso ha fatto segnare il 6,2% di share con 807mila spettatori). Su Italia 1, invece, è andato in onda il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Così è la vita. La seconda pellicola del trio ha appassionato 807mila spettatori, pari al 5,1% di share.

La settimana dei talk show si è aperta con la ormai tradizionale sfida all’ultimo spettatore del lunedì. Massimo Giletti ha alzato nuovamente l’asticella: la puntata di ieri de Lo Stato delle Cose è arrivata a 1 milione e 255mila, salendo al 8,3% di share e registrando per la terza settimana consecutiva il nuovo record stagionale in prima serata su Rai 3. Quarta Repubblica di Nicola Porro ha invece ottenuto il 6% di share con 807mila spettatori su Rete 4. Corrado Formigli e Alberto Nerazzini hanno invece condotto il quinto appuntamento stagionale di 100 Minuti, che ha collezionato 605mila spettatori, pari al 3,4% di share su La7.

Dopo il finale di stagione su Tv8 continua il Best Of di GialappaShow. Il meglio della quinta edizione ha conquistato 358mila spettatori, pari al 2,2% di share. Su Nove, infine, è andato in onda il nuovo speciale in prime time di Cash or Trash – La notte dei tesori condotto da Paolo Conticini, che ha totalizzato un a.m. di 401mila spettatori, pari al 2,5% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: Amadeus crolla nell’access prime time

Senza l’ottimo traino del tennis e di Jannik Sinner che lunedì ha aiutato (e non poco, considerato l’ottimo il 5,7% di share) il suo debutto al timone di The Cage – Prendi e Scappa, Amadeus è calato al 2,4% di share. La puntata di ieri del game show dell’access prime time di Nove non è andata oltre i 460mila spettatori, nonostante l’assenza di Stefano Martino e Affari Tuoi, dominatori di questa fascia oraria che ieri hanno lasciato spazio alla Nazionale.

Dopo il debutto ‘falsato’ proprio dalla finale del Roland Garros, invece, nella fascia preserale di Rai 1 Pino Insegno ha registrato il 23,8% di share al timone di Reazione a Catena con 3 milioni e 177mila spettatori.

