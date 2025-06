Affari Tuoi, mistero sulla chiusura estiva: doppia ipotesi, cosa farà De Martino Il game show macina-ascolti della fascia dell’access prime time di Rai 1 chiuderà i battenti a breve: per l’ultima puntata ci sono due possibili date

Le vacanze sono alle porte per Stefano De Martino. Affari Tuoi, infatti, chiuderà i battenti a breve e il conduttore campano saluterà il pubblico di Rai 1 per la consueta pausa estiva. Il game show che ha dominato senza sosta gli ascolti tv dell’access prime time terminerà tra poche settimane, ma non ci sono ancora certezze riguardo la data dell’ultima puntata. In viale Mazzini, al momento, ci sarebbero sul tavolo due ipotesi. Scopriamo cosa sta succedendo e analizziamo la situazione.

Stefano De Martino e gli ‘straordinari’ Rai: Affari Tuoi continua

Smentite le voci che parlavano di un prolungamento fino a metà luglio per contrastare il nuovo show di Amadeus The Cage su Nove (già in crisi di ascolti), Affari Tuoi terminerà la sua corsa tra poche settimane. Il game show macina-ascolti della fascia dell’access prime time di Rai 1, infatti, continuerà a tenere compagnia al pubblico di Rai 1 almeno fino a fine mese. "So che ormai voi siete al mare, ma noi siamo ancora qui a farvi compagnia la sera, quando tornate dalla spiaggia. Cotti di sole, stanchi, vi buttate sul divano, accendete l’aria condizionata o un ventilatore e guardate Affari Tuoi" ha scherzato Stefano De Martino in un video diffuso sui profili social della Rai. Il conduttore campano – ormai tra i volti di punta della tv di Stato (per il futuro si parla anche del Festival di Sanremo) – ha dominato questa stagione televisiva in termini di dati Auditel volando spesso e volentieri oltre il 30% di share ed è stato chiamato agli straordinari. Nell’era targata Amadeus, infatti, Affari Tuoi era solito chiudere i battenti per la pausa estiva nella prima settimana di giugno, ma nel caso di De Martino il game show proseguirà ancora: ma per quanto?

Quando finisce Affari Tuoi: quando va in onda l’ultima puntata

Stando a quanto riportato da FanPage, alcune fonti vicine al programma avrebbero confessato che, almeno per il momento, non ci sarebbero certezze riguardo l’ultima puntata di Affari Tuoi. Il programma di De Martino, infatti, dovrebbe proseguire fino a sabato 28 giugno per poi lasciare spazio a Techetechetè, come da tradizione nei palinsesti dell’estate Rai. Non è da escludere tuttavia che Affari Tuoi possa allungarsi e chiudere i battenti per la pausa estiva il prossimo 5 luglio. Secondo il portale sarà anche e soprattutto l’andamento della Nazionale italiana agli Europei Under 21 (in diretta sulle reti Rai) a influenzare la decisione dei vertici della tv pubblica.

