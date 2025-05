Ascolti tv ieri 29 maggio: Paolo Bonolis affonda (ancora), Terence Hill fa grande Rai 1. E c'è un botto inaspettato Avanti un Altro in prima serata cala al 12,7% di share, la fiction Rai vince col 16,3%, colpi Del Debbio-Formigli, Chiambretti si conferma: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Sfide e rivincite nel giovedì degli ascolti tv. Ieri giovedì 15 maggio 2025, infatti, la prima serata di rai 1 con Don Matteo si è nuovamente scontrata con Paolo Bonolis e Avanti un altro!, protagonisti del prime time di Canale 5. Sulle altre reti sono tornati in onda i consueti talk show di Piero Chiambretti, Paolo De Debbio e Corrado Formigli. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Avanti un altro!

Ieri giovedì 29 maggio 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Don Matteo 13. L’appuntamento in replica con l’amata fiction Rai – con il ritorno di Terence Hill (che proprio nella 13esima stagione passerà il testimone a Raoul Bova) – ha appassionato 2 milioni e 573mila spettatori, ottenendo il 16,3% di share. Su Canale 5, invece è andato in scena il secondo appuntamento speciale in prime time di Avanti un altro!. Il game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, ha radunato 2 milioni e 37mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, calando al 12,7% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 spazio a Heysel 1985. In prima visione, il docufilm dedicato alla tragedia consumatasi prima della finale di Coppa dei Campioni nel 1985 a Bruxelles ha conquistato 604mila spettatori, pari al 3,6% di share. Su Italia 1 La fredda luce del giorno ha invece raccolto 1 milione e 156mila spettatori; il film del 2012 con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver ha così raggiunto il 6,7% di share.

Dopo l’ottimo colpo della scorsa settimana (quando toccò il 5% di share con 739mila spettatori), Piero Chiambretti è tornato al timone di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il terzo appuntamento stagionale ha totalizzato un a.m. di 719mila spettatori in prima serata su Rai 3, pari al 4,9% di share. Altro protagonista della sfida a distanza dei talk show del giovedì è stato Paolo Del Debbio, che ha interessato 1 milione e 75mila spettatori alla guida di Dritto e Rovescio, confermandosi all’8,5% di share su Rete 4. Piazzapulita di Corrado Formigli è invece salito al 7,4% di share grazie a 933mila spettatori sintonizzati su La7.

Su Tv8, infine, la prima puntata del nuovo reality Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo ha debuttato solo all’1,9% di share con 338mila spettatori, mentre su Nove Comedy Match condotto da Katia Follesa ha fatto segnare il 3,8% di share crescendo a 637mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: preserale e access prime time, la stagione di Forum

Mentre il dominante Stefano De Martino torna oltre il 29% di share e i 5,5 milioni di spettatori al timone di Affari Tuoi in access prime time, nella fascia preserale Gerry Scotti continua a ‘rosicchiare’ share a Marco Liorni. La puntata di ieri de L’Eredità ha coinvolto 3 milioni e 418mila spettatori (pari al 25,5% di share) su Rai 1, mentre Caduta Libera è salita oltre il 20% (20,3%) di share grazie a 2 milioni e 549mila spettatori su Canale 5.

Nel daytime di mezzogiorno è andata in scena anche la penultima puntata di Forum (19,9% di share con 1 milione e 315mila spettatori), che oggi terminerà la sua corsa su Canale 5. Il programma di Barbara Palombelli chiude così un’altra stagione fatta di ottimi ascolti, con una media del 19% di share e 1 milione e 350mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche