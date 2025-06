Isola dei Famosi, pagelle: Selvaggia Lucarelli scatenata (8), Veronica Gentili pressante (5), la noia della serata "C'è posta per te" (4) Promossi e bocciati e top e flop della puntata di lunedì 16 giugno de L'Isola dei Famosi: le pagelle e tutti i voti ai protagonisti

Una nuova settimana prende il via su Canale 5, dove il pubblico della prima serata può seguire il primo dei due appuntamenti settimanali de L’Isola dei Famosi, in onda lunedì 16 giugno 2025. La lunga diretta condotta da Veronica Gentili è stata ricca di momenti accesi: non sono mancati confronti vivaci, tensioni, prove impegnative e colpi di scena. In studio, insieme all’opinionista fissa Simona Ventura, ha fatto il suo ingresso anche Selvaggia Lucarelli, mentre Pierpaolo Pretelli ha gestito, come di consueto, i collegamenti in diretta dall’Isola.

I concorrenti finiti al televoto questa settimana sono Mirko Frezza, Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese. La conduttrice ha subito spiegato che, a differenza delle precedenti puntate, stavolta i vincitori delle prove non riceveranno ricompense alimentari, bensì un premio affettivo: potranno infatti riabbracciare alcuni familiari che sono arrivati sull’Isola appositamente per incontrarli.

Tra gli scontri che sono stati analizzati in puntata, quelli tra Mirko Frezza e Mario Adinolfi, e la rivalità tra Omar e Teresanna.

A lasciare la playa, secondo quanto ha decretato il televoto è Chiara Balistreri che decide di non rimanere sull’Ultima Spiaggia e preferisce tornare a casa.

Poi i naufraghi hanno la possibilità di riabbracciare o comunque di parlare in collegamento con i loro cari: Omar può passare una notte con la compagna, Teresanna con il compagno (rinunciando alla pesca). Adinolfi e Frezza parlano con le mogli (e sprecano il riso del gruppo), Jay e il fratello si godono un aperitivo sulla spiaggia dopo aver battuto Loredana e la sorella, mentre Patrizia riceve un videomessaggio del papà. Sull’Ultima spiaggia invece, è Jasmin che può abbracciare la sua migliore amica.

E’ poi il momento della prova leader, a sfidarsi: Omar, Loredana e Patrizia. Il leader della settimana è Omar, ancora.

Infine le nomination: al televoto finiscono Patrizia Rossetti, Mirko Frezza e Teresanna Pugliese.

Isola dei Famosi, pagelle martedì 16 giugno 2025

Selvaggia Lucarelli, voto:8. Appena inizia a parlare ne ha già per tutti: Mirko Frezza che ha accusato i suoi compagni di essere "televisivi" quindi di sapersi comportare a favore di telecamera viene subito definito "più cinematografico che televisivo, il che è ancora peggio", mentre Mario Adinolfi è inquadrato come "la comare che sta lì seduta e muove tutte le pedine. Il grande burattinaio". Per poi affondarlo anche durante il collegamento con la moglie: "Lui che accende e spegne la moglie con il telecomando, è questa la sua idea di donna!" Ne ha anche per Dino Giarrusso: "Ho capito perché Dino ha avuto 500 donne. Ognuna l’avrà sopportato per un minuto e mezzo, non di più!" Poi sul finale, si scontra anche con Omar Fantini, o meglio è lui che si scaglia contro l’opinionista. Insomma, se con la presenza di Selvaggia Lucarelli si voleva mettere più pepe alla serata, l’obiettivo è stato senz’altro centrato.

Jay, perchè non litiga, voto: 8. Mentre Veronica Gentili insiste che non vuole nomination buoniste e lo accusa di essere troppo buono, il giovane Jay tira fuori un aneddoto fantastico che risponde nel miglior modo possibile alle esagerate pressioni della conduttrice. "Io l’Isola dei Famosi la vedevo sempre con mia nonna, a lei piaceva tutto: le difficoltà della sopravvivenza, le gare, il fatto di procurarsi il cibo. Solo una cosa non le piaceva ‘quando si appiccicano’. E per questo io non voglio litigare qui." E infatti, sta facendo una bellissima Isola, anche senza bisogno di "appiccicarsi" con nessuno.

Le lacrime di Teresanna per Chiara, voto: 7. "Non so vivere senza affetti e per lei è nato un vero affetto" dice Teresanna quando Chiara viene eliminata al televoto. Lacrime che ci sono sembrate sincere come sincero, nel bene e nel male sembra essere tutto il percorso di Teresanna.

Chiara Balistreri orgogliosa di se stessa, voto:7. Se ne torna a casa a testa alta Chiara Balistreri che ha portato sull’Isola la sua storia e il suo carattere e dice, giustamente "sono orgogliosa di me stessa".

Veronica Gentili aggressiva, voto: 5. Veronica Gentili questa sera è stata parecchio concentrata sull’alimentare dinamiche e polemiche, ma in modo piuttosto pressante, aggressivo e a volte anche fuori luogo. Insiste tantissimo con Chiara perchè rimanga all’Ultima Spiaggia quando lei ha già detto almeno tre volte che vuole tornare a casa. Poi invita Patrizia Rossetti che ha un dito del piede fatturato, "dimenticati del piede" cosa piuttosto complicata, poi al momento delle nomination si innervosisce più volte perchè non le piacciono le motivazioni troppo buoniste. Va bene alimentare le dinamiche, ma questa sera lo fa in modo anche parecchio aggressivo.

Serata "C’è Posta per Te", voto:4. Diciamo la verità, la puntata che ormai è un classico dell’Isola dei Famosi in cui sull’Isola sbarcano i parenti dei naufraghi con momenti alla C’è Posta per Te, sono le meno interessanti ogni anno. Gli incontri con i propri cari occupano praticamente la totalità del tempo, a discapito della narrazione delle dinamiche che rimangono le cose che più interessano il pubblico. Ma è proprio necessario inserire una puntata così ogni anno? Sicuro che interessi?

Omar che scatta davanti alle critiche, voto: 4. "Vieni qui tu, e poi vediamo". Un vero leader non se la prende per piccole critiche, come fa Omar nei confronti di Selvaggia Lucarelli, che commenta in modo che non gli è gradito il suo atteggiamento nei confronti di Teresanna, che sembra un atteggiamento di paura nei confronti di un avversario forte. Lui arriva addirittura a rivendicare il fatto che il gruppo abbia emarginato Teresanna, finchè lei non si è messa a cucinare. Questo avviene a inizio serata, al momento delle nomination, molte ore dopo, Omar attacca di nuovo duramente la Lucarelli, non si capisce su che base, sempre dicendole in sostanza "vorrei vedere te qui al posto mio…" Tutto sembra tranne che un leader in questi frangenti.

