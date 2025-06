Ascolti tv ieri (12 giugno): Milo Infante parte col botto, Don Matteo schiaccia Bonolis Ore 14 Sera vince subito la sfida dei talk show del giovedì, l’arrivo di Raoul Bova vince in prima serata, Chiambretti chiude alla grande: tutti i dati Auditel

Milo Infante piomba nel giovedì degli ascolti tv. Ieri giovedì 12 giugno 2025, infatti, Ore 14 ha debuttato nel prime time di Rai 2 nelle nuove ‘vesti’ di Ore 14 Sera. Sulle reti ammiraglia, invece, si è rinnovata la sfida tra le repliche di Don Matteo 13 su Rai 1 e la prima serata di Avanti un altro! su Canale 5. Nuovo appuntamento anche per i talk show delle reti generaliste, da Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio fino a Corrado Formigli e Piazzapulita. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Avanti un altro!

Ieri giovedì 12 giugno 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda (in replica) Don Matteo 13. La quarta puntata – che segna l’addio di Terence Hill alla storica fiction Rai e il passaggio del testimone a Raoul Bova – ha raccolto 2 milioni e 296mila spettatori, ottenendo il 16% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena un’altra prima serata di Avanti un altro!. Il game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, ha radunato 1 milione e 776mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, calando all’11,9% di share.

Milo Infante ha finalmente debuttato nel prime time di Rai 2 al timone di Ore 14 Sera. La prima delle quattro puntate speciali in prima serata del talk show è partita da un ottimo 8,3% di share, conquistando 1 milione e 20mila spettatori. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha invece collezionato 878mila spettatori, raggiungendo il 5% di share.

Piero Chiambretti ha concluso la sua avventura alla guida della terza edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il quinto e ultimo appuntamento stagionale – con ospiti Beppe Severgnini, Melania Rizzoli e Massimo Giletti – ha toccato il 5,2% di share, appassionando 706mila spettatori in prima serata su Rai 3. Chiambretti chiude così il suo show con una media del 4,82% di share, migliorando ancora quella delle prime due edizioni (3,79% e 4,09% rispettivamente). Paolo Del Debbio ha interessato 691mila spettatori alla guida di Dritto e Rovescio, pari al 6% di share su Rete 4. Piazzapulita di Corrado Formigli ha invece totalizzato un a.m. di 764mila spettatori, pari al 6,6% su La7.

Dopo i risultati deludenti delle prime puntate, su Tv8 il terzo appuntamento del nuovo reality Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo è risalito fino al 2,8% di share, fermandosi a 438mila spettatori. Su Nove, infine, la partita di basket valevole per i Playoff LBA – Virtus Segafredo Bologna-Germani Brescia ha raccolto 172mila spettatori, pari all’1% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time

Nella fascia preserale dell’access prime time – dominata ancora una volta da Affari Tuoi di Stefano De Martino, volato oltre il 29% di share su Rai 1 con più di 5 milioni di spettatori – su Canale 5 è andato in onda il tributo a Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa dell’ex presidente Mediaset: Caro Presidente, Il Tempo Vola ha registrato il 10,8% di share con 1 milione e 845mila spettatori.

