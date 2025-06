Reazione a Catena, quinta vittoria per i Tiri Liberi ma per i social è "Troppo facile" I campioni si portano a casa il montepremi mentre il web continua le sue polemiche: "Chi sono questi raccomandati?".

Ancora una vittoria per i Tiri Liberi a Reazione a Catena. Ieri sera, lunedì 16 giugno 2025, Sabrina, Luca e Fabio si sono confermati campioni del game show di Rai 1, portandosi anche a casa il montepremi in palio per la quinta volta. Alla loro nona puntata consecutiva, a sfidare il trio di coach di Codroipo (Udine), sono arrivati gli sfidanti i Sotto Scacco, team formato da Francesco, Giovanni e Vincenzo, tre amici di Caserta appassionati di scacchi: i primi due sono studenti universitari della facoltà di Storia alla Federico II di Napoli, mentre il terzo studia Medicina.

All’Intesa vincente, però, i tre debuttanti hanno dovuto arrendersi di fronte alla bravura dei campioni, che hanno azzeccato 9 parole contro le loro due. Letteralmente stracciati gli sfidanti, i Tiri Liberi sono arrivati così all’Ultima catena con un bottino di 143mila euro, e tanta voglia di vincere, specie dopo la delusione della partita di domenica, che si è conclusa invece con un niente di fatto. Vediamo cosa è successo ieri a Reazione a Catena.

Reazione a Catena, i Tiri Liberi tremano: "Se non è mi ritiro"

I Tiri Liberi sono riusciti per la quinta volta a vincere il montepremi di Reazione a Catena. Alla loro nona puntata, i tre amici friulani hanno sbancato ancora il gioco e finora hanno portato a casa un totale di 36.376 euro. Questa volta, Sabrina e company, dopo aver acquistato il Terzo Elemento all’Ultima parola hanno tentato il tutto e per tutto per vincere gli 8.938 euro in palio. Per collegare ‘Ponte e Aria, hanno provato a rispondere con ‘Campata’, termine trovato da Fabio: il concorrente non aveva alcun dubbio, tanto che ha esclamato "Se non è questa mi ritiro". Fortunatamente, però, nessuno è dovuto andar via perché la soluzione era esatta.

Sui social, intanto, in molti hanno trovato troppo semplice la scelta degli autori, mentre altri hanno ironizzato sulla battuta di Fabio ("Se non è giusta hanno sbagliato loro"), specialmente su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita: "Troppo facile", "Tra un po’ questi tre si solleveranno da terra!!, "Campata , Sempre più facili! Chi sono questi sono raccomandati?", "Il Signor Fabio è troppo simpatico comunque".

