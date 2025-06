Paolo Conticini a I Fatti Vostri, svolta clamorosa e addio a Timperi (ma c’è un problema con Cash or Trash) Sarà l’attore e conduttore pisano ad affiancare Anna Falchi nello storico show del daytime del mezzogiorno di Rai 2: ancora de decifrare il suo futuro su Nove

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Paolo Conticini sbarca a I Fatti Vostri. Con l’addio di Tiberio Timperi (che passerà a Tg1 Mattina), infatti, sarà l’attore pisano ad affiancare Anna Falchi alla conduzione dello storico show del daytime del mezzogiorno di Rai 2. Per Conticini si tratta di un ritorno in Rai (l’ultima esperienza risale al 2022), ma resta tutto da decifrare il suo futuro su Nove, dove il conduttore è impegnato alla guida di Cash or Trash. Scopriamo tutti i dettagli.

I Fatti Vostri, Paolo Conticini è il nuovo conduttore al fianco di Anna Falchi

Dopo la lunga era targata Giancarlo Magalli (che condusse il programma per 17 anni), I Fatti Vostri è passato ad Anna Falchi, affiancata prima da Salvo Sottile e poi da Tiberio Timperi. Come annunciato da DavideMaggio a quasi tre mesi dall’inizio della nuova edizione, però, per la prossima stagione è previsto un nuovo ribaltone. Tiberio Timperi saluterà lo storico show del daytime del mezzogiorno di Rai 2 (in onda dal 1990) e traslocherà su Rai 1 alla guida di Tg1 Mattina. Al suo posto arriverà Paolo Conticini, che affiancherà Anna Falchi (riconfermata per il quarto anno consecutivo) a I Fatti Vostri e tornerà stabilmente in Rai dopo tre anni.

Il futuro di Conticini e Cash or Trash su Nove: l’incognita

Per Paolo Conticini – come detto – si tratta di un ritorno in Rai. L’ultima esperienza dell’attore pisano nella tv di Stato risale al 2022 quando, proprio su Rai 2, condusse Una scatola al giorno, senza però raggiungere i risultati sperati in termini di ascolti. Al contrario della sua prolifica carriera attoriale tra cinema e televisione, infatti, Conticini non vanta molte esperienze da conduttore; in Rai si è distinto soprattutto come concorrente di talent, da Tale e quale show a Ballando con le stelle fino a Il Cantante Mascherato (vinto nel 2022). La prima avventura è del 2008 al timone de Lo Zecchino d’Oro, condotto per quattro edizioni. Negli ultimi anni, però, Conticini è decollato alla guida di Cash or Trash – Chi offre di più (in onda dal 2021), diventato un vero e proprio cult del circuito Discovery e del palinsesto dell’access prime time di Nove, dove sporadicamente è andato in onda anche in prima serata. Con il suo nuovo impegno a I Fatti Vostri, dunque, l’attore potrebbe essere costretto a dire addio alla sua ‘creatura’ e a Nove. Come riportato da DavideMaggio, al momento, "sono in corso verifiche da parte della Rai" riguardo la conciliabilità degli impegni.

