Ascolti tv ieri 11 giugno: Veronica Gentili e L'Isola respirano, Amadeus affonda (due volte), Sciarelli certezza

Mercoledì equilibrato ascolti tv. Ieri mercoledì 11 giugno 2025, infatti, su Canale 5 è andata in onda la esta diretta stagionale de L’Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili e tornato a respirare (ma non troppo) grazie al 15% di share. La prima serata di Rai 1 ha lasciato spazio al film I Perfetti Innamorati, mentre su Rai 3 non ha deluso Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto?. Crisi (doppia), invece, per Amadeus, in difficoltà sia al timone di The Cage che di Like a Star su Nove. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra I Perfetti Innamorati, L’Isola dei Famosi e Chi l’ha visto?

Spazio al cinema nella prima serata di ieri mercoledì 11 giugno 2025 su Rai 1, dove è andato in onda il film I Perfetti Innamorati. La pellicola del 2021 con Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones e John Cusack ha appassionato 1 milione e 545mila spettatori, raggiungendo il 10,2% di share sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andata in scena la sesta diretta stagionale de L’Isola dei Famosi. La puntata di ieri della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili con Simona Ventura nelle vesti opinionista – che ha visto l’eliminazione di Paolo Vallesi – è risalita al 15% di share, chiudendo con un ascolto medio di a 1 milione e 799mila spettatori in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset. Dalla prossima settimana scatterà il doppio appuntamento settimanale, ma non si placano le voci di una possibile chiusura anticipata.

Su Rai 2 è stata trasmessa la prima partita degli "azzurrini" agli Europei Under 21 – Italia-Romania. La vittoria della selezione di Carmine Nunziata ha raccolto 1 milione e 595mila spettatori, pari al 9,3% di share. Su Italia 1, invece, è andato in onda il film Sopravvissuto: The Martian. La pellicola del 2015 con Matt Damon ha conquistato 799mila spettatori, pari al 6% di share.

Vero e proprio simbolo del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto? in prima serata. La puntata di ieri è stata un altro successo e ha ottenuto l’11,5% di share, radunando 1 milione e 8667mila spettatori. Dopo la "pausa" per il referendum della scorsa settimana, Aldo Cazzullo è tornato al timone de La Torre di Babale, arrivando a toccare il 4,2% di share grazie a 621mila spettatori sintonizzati su La7. Gran colpo per Fuori dal Coro di Mario Giordano, che ha fatto segnare il 7,6% di share con sfiorando il milione (942mila) di spettatori su Rete 4; si tratta del record stagionale del talk show.

Su Tv8 Ladyhawke ha collezionato 361mila spettatori, pari al 2,4% di share. Su Nove, infine, continua il periodo nero di Amadeus alla guida di Like a Star, che anche ieri non è riuscito a risalire negli ascolti. La quinta puntata del talent show non è andata oltre il 2,6% di share, fermandosi a 395mila spettatori in prima serata.

Ascolti, i numeri di ieri: Insegno vs, Scotti, Amadeus vs De Martino

Mentre nella fascia preserale Pino Insegno continua ad allungare su Gerry Scotti (ieri Reazione a Catena ha toccato il 24,2% di share contro il 18,3% di share di Caduta Libera), nell’access prime time è crisi per Amadeus. Prima ancora della batosta di Like a Star, infatti, il suo nuovo game show The Cage – Prendi e Scappa si è fermato al 2,5% di share in una fascia oraria dominata, come sempre, da Affari Tuoi e Stefano De Martino (28% di share con più di 5 milioni di spettatori).

