Selvaggia Lucarelli vs Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi. Perché hanno litigato e cosa c'entra Ballando con le stelle L'astio tra i due personaggi tv è cominciato anni fa, dopo un intervento a gamba tesa del naufrago. Poi la giurata di Ballando è stata attaccata a ripetizione. Ecco i dettagli.

C’è già chi prepara i pop-corn, per lo scontro epico che andrà in scena questa sera a L’Isola dei Famosi. Selvaggia Lucarelli, infatti, arriverà nello show di Veronica Gentili in veste di opinionista, con l’obiettivo dichiarato di asfaltare un naufrago in particolare: Mario Adinolfi. I due si conoscono (e detestano) da tempo, e già in passato non si sono risparmiati frecciate al veleno e stoccate da manuale. Stavolta, però, il coltello dalla parte del manico potrebbe averlo Selvaggia. Ma in ogni caso è utile capire come è nata la diatriba con Adinolfi. Così sapremo che cosa ci aspetta davvero. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli all’Isola, la storia dell’astio con Mario Adinolfi

Selvaggia Lucarelli, al fianco di Simona Ventura, questa sera sarà opinionista eccezionale della settima puntata de L’Isola dei Famosi. E con ogni probabilità assisteremo a uno scontro epico tra lei e il naufrago Mario Adinolfi, visti i precedenti che li legano. Tutto sarebbe iniziato nel lontano 2018, quando Adinolfi si prese la libertà – cosa che fa spesso – di criticare l’accoppiata uomo-uomo nel programma Ballando con le Stelle. All’epoca, infatti, Raimondo Todaro danzava con Giovanni Ciacci. E questo ad Adinolfi non era andato particolarmente giù.

"Imbarazzante e grottesco", aveva scritto online il naufrago, "lo spettacolino del povero Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, Zazzaroni prova a dire la verità e viene inutilmente rimbeccato. Il ballo è uomo-donna. Il resto è chiacchiera superficiale e una arrampicata sugli specchi per giustificare l’innaturale". A stretto giro di posta, era arrivata la replica avvelenata di Selvaggia. "Ma vaffan**lo", era esplosa la firma del Fatto su Twitter.

Il secondo scontro tra Lucarelli-Adinolfi

Nel 2021 si era poi verificato un secondo episodio-chiave. Scaturito sempre dal commento online dell’attivissimo Adinolfi. In quel caso, Mario aveva sentenziato su Facebook: "Credo che Selvaggia Lucarelli abbia quel serio problema riguardante i tuttologi di nuova generazione: tendono a sopravvalutarsi e ad essere molto permalosi…Ballando Con Le Stelle non sarà mai un passaporto legittimante per pontificare su tutto in ogni programma, la Lucarelli è una…". Queste parole, riproposte oggi da Selvaggia su Instagram, sono state oscurate nella parte finale, quella più dura. Ma è il commento in calce della blogger che ci dà un’idea esatta di quello che accadrà stasera.

"Sarà un piacere pontificare su di lui in mutande a mangiare granchi", ha scritto con crudele ironia Selvaggia. E un piacere sarà, aggiungiamo noi, stare a vedere cosa si diranno questa volta gli acerrimi nemici Lucarelli-Adinolfi.

