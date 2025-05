Ascolti tv ieri (27 maggio): Il Volo precipita, Giletti da record, Elisabetta Gregoraci non salva Rai2 La fiction Rai chiude al 17,4% di share, Tutti per Uno cade al 16,6%, Audiscion e Gregoraci ancora in crisi e Lo Stato delle Cose vola: tutti i dati Auditel

Gerri saluta e trionfa negli ascolti tv. Ieri lunedì 26 maggio 2025, infatti, la quarta e ultima puntata della fiction Rai ha vinto con il 17,4% di share. Crolla Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo su Canale 5, che si è fermato al 16,6% di share. Su Rai 2 Elisabetta Gregoraci ha condotto il penultimo appuntamento di Audiscion, mentre Massimo Giletti, Nicola Porro e Corrado Formigli e Alberto Nerazzini si sono nuovamente dati battaglia nel lunedì dei talk show. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Gerri e Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo

Ieri 26 maggio 2025 in prima serata su Rai 1 è calato il sipario su Gerri. Il gran finale (aperto) della prima stagione della fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani tratta dai romanzi di Giorgia Lepore ha raggiunto il 17,4% di share, raccogliendo 2 milioni e 954mila di spettatori sulla prima rete. La serie Rai chiude così un’ottima stagione di debutto con una media del 18,75% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la seconda delle tre serate evento de Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo. Condotto da Lorella Cuccarini, il concerto del trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha radunato 2 milioni e 170mila spettatori, crollando al 16,6% di share (il primo appuntamento toccò il 21,4%) sulla rete ammiraglia Mediaset.

Naviga ancora in cattive acque Audiscion di Elisabetta Gregoraci. La penultima puntata del nuovo show con il duo comico Gigi & Ross non è andato oltre il 3,5% di share, risalendo comunque a 585mila spettatori. Su Italia 1, invece, FBI: Most Wanted – Ars moriendi ha conquistato 726mila spettatori, pari al 4,4% di share.

Con l’inizio della settimana si è ovviamente rinnovata la sfida tra i talk show del lunedì. Massimo Giletti è volato a oltre un milione (1 milioni e 156mila) di spettatori al timone de Lo Stato delle Cose, salendo al 5,8% di share e toccando il suo record stagionale in prima serata su Rai 3; Quarta Repubblica di Nicola Porro ha registrato il 5,8% di share grazie a 817mila spettatori su Rete 4. Corrado Formigli e Alberto Nerazzini hanno invece condotto il quarto appuntamento stagionale di 100 Minuti, che ha fatto segnare il 4,2% di share con 726mila spettatori sintonizzati su La7.

Dopo il finale di stagione della scorsa settimana, su Tv8 è andato in onda il Best Of di GialappaShow. Il meglio della quinta edizione ha appassionato 681mila spettatori, pari al 4,1% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy ha totalizzato un a.m. di 482mila spettatori, pari al 2,6% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: la fascia preserale

Marco Liorni ha inaugurato alla grande la sua penultima settimana alla guida della fascia preserale di Rai 1. La puntata di ieri de L’Eredità ha collezionato 3 milioni e 566mila spettatori, volando al 25,8% di share. Caduta Libera di Gerry Scotti si è invece fermato al 18,6% di share con 2 milioni e 398mila spettatori.

