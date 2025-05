Ascolti tv ieri 12 maggio: Gerri batte L’Isola dei Famosi (ma Veronica Gentili resiste), incubo Gregoraci La nuova fiction Rai vince con il 19% di share e supera il reality di Canale 5, Audiscion a picco, Scotti non basta per incalzare Liorni: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

La settimana degli ascolti tv si apre con una sfida inedita. Ieri lunedì 12 maggio 2025, infatti, la seconda puntata della nuova fiction Rai Gerri si è scontrata con L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili, sbarcata in prima serata su Canale 5 per la seconda diretta stagionale. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Gerri e L’Isola dei Famosi

Dopo il buon debutto della scorsa settimana (20,9% di share e quasi 3 milioni e mezzo di spettatori), Gerri è tornato in onda nella prima serata del lunedì di Rai 1. Ieri lunedì 12 maggio 2025, infatti, è andata in onda la seconda puntata della nuova fiction con Giulio Beranek e Valentina Romani tratta dai romanzi di Giorgia Lepore, raccogliendo 3 milioni e 220mila spettatori e toccando il 19% di share. Nel lunedì dei reality show di Canale 5, invece, è finalmente sbarcata Veronica Gentili al timone de L’Isola dei Famosi. Dopo l’esordio dello scorso mercoledì (18,9% di share e poco più di 2 milioni di spettatori), la seconda diretta stagionale della 19esima edizione del reality show – che ha visto l’eliminazione di Lorenzo Tano – ha radunato 2 milioni e 49mila spettatori spettatori, arrivando al 17,5% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Continua il momento di crisi di Rai 2 che, dopo il mezzo flop di Alessia Marcuzzi al timone di Obbligo o verità, non decolla nemmeno con Audiscion. Il secondo appuntamento del nuovo show di Elisabetta Gregoraci, affiancata dal duo comico Gigi & Ross, non è andato oltre il 3,2% di share, fermandosi a 524mila spettatori. Su Italia 1, invece, FBI: Most Wanted ha conquistato 1 milione e 2mila spettatori, pari al 6,1% di share.

La settimana dei talk show si è aperta con la consueta sfida del lunedì. Massimo Giletti ha collezionato 726mila spettatori alla guida de Lo Stato delle Cose, calando al 4,6% di share in prima serata su Rai 3. Su Rete 4 Nicola Porro e Quarta Repubblica hanno invece raggiunto il 5,3% di share grazie a 741mila spettatori sintonizzati. Corrado Formigli e Alberto Nerazzini hanno condotto il secondo appuntamento di 100 Minuti, che ha ottenuto il 4,4% di share, totalizzando un ascolto medio di 787mila spettatori.

Su Tv8, infine, la sesta puntata della quinta edizione di GialappaShow ha appassionato 805mila spettatori, registrando il 4,8% di share, mentre su Nove Little Big Italy ha fatto segnare il 2,5% di share con 456mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti sfida Marco Liorni

Il ritorno di Gerry Scotti al timone della fascia preserale di Canale 5 non è riuscito a ridimensionare il dominio assoluto di Marco Liorni. Ieri lunedì 12 maggio l’esordio di Caduta Libera ha infatti ottenuto il 18,1% di share con 2 milioni e 571mila spettatori, mentre la puntata de L’Eredità ha toccato il 25,7% di share con 3 milioni e 944mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche