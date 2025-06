Ascolti tv ieri: Bonolis cola a picco. E Liorni fa meglio di De Martino: numeri impressionanti Avanti un Altro si ferma al 12,4% di share, la fiction Rai vince col 15,9%, Chiambretti ancora al 5%, bene Del Debbio, Formigli e Follesa: tutti i dati Auditel

Si rinnovano le sfide del giovedì degli ascolti tv. Ieri giovedì 15 maggio 2025, infatti, la replica Don Matteo su Rai 1 si è trovata nuovamente contro Paolo Bonolis e Avanti un altro! su Canale 5. Sulle reti generaliste sono invece tornati in onda i consueti talk show di Piero Chiambretti, Paolo De Debbio e Corrado Formigli, mentre Katia Follesa è tornata al timone di Comedy Match su Nove. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Avanti un altro!

Nel prime time di ieri giovedì 5 giugno 2025 su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Don Matteo 13. L’appuntamento in replica con la storica fiction Rai – con il "ritorno" di Terence Hill (che proprio nella 13esima stagione passerà il testimone a Raoul Bova) – ha conquistato 2 milioni e 485mila spettatori, raggiungendo il 15,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il terzo appuntamento speciale in prima serata di Avanti un altro!. Il game show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, ha radunato 1 milione e 981mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, calando al 12,4% di share.

Spazio al cinema su Rai 2, dove è andato in onda il film Il Talento di Mr. C. La pellicola del 2022 con Nicolas Cage e Pedro Pascal ha appassionato 448mila spettatori pari al 2,7% di share. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha invece totalizzato un a.m. di 878mila spettatori, ottenendo il 5% di share.

Dopo gli ottimi numeri delle ultime puntate (intorno al 5% di share), Piero Chiambretti ha messo a segno un’altra ottima serata al timone di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il terzo quarto stagionale ha raccolto 805mila spettatori in prima serata, confermandosi al 5% di share su Rai 3. Sempre sul lato talk show del giovedì, Paolo Del Debbio ha coinvolto 974mila spettatori alla guida di Dritto e Rovescio, pari al 7,7% di share su Rete 4. Piazzapulita di Corrado Formigli è ha invece toccato il 6,4% di share grazie a 809mila spettatori sintonizzati su La7.

Dopo l’esordio tutt’altro che incoraggiante della scorsa settimana (1,9% di share) su Tv8 la seconda puntata del nuovo reality Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo non è andata oltre il 2,2% di share con 374mila spettatori. Su Nove, infine, Comedy Match condotto da Katia Follesa ha fatto segnare il 3,5% di share con 582mila spettatori.

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vola

Ancora numeri da urlo per Marco Liorni nella fascia preserale di Rai 1. La puntata di ieri de L’Eredità – con la Ghigliottina del campionissimo Gabriele Paolini al ‘Troneo dei Campioni’ – ha toccato addirittura il 28,5% di share appassionando 3 milioni e 741mila spettatori, con Gerry Scotti e Caduta Libera fermi al 16,9% di share e poco più di 2 milioni di spettatori su Canale 5. La quota di share toccata da Liorni è addirittura superiore a quella di Stefano De Martino, che in access prime time ha radunato 5 milioni e 236mila spettatori (27,8% di share) al timone di Affari Tuoi, con Striscia la Notizia al 12,9% di share (2 milioni e 421mila spettatori).

