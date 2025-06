Ascolti tv ieri (2 giugno): Il Volo meglio di Alberto Angela (che delude), nuovo boom Giletti e un big fa fiasco Tutti per Uno chiude al 17,2% di share e vince, Ulisse al 13,7%, Lo Stato delle Cose vola ancora ed è da record (7,7%): tutti i numeri e dati Auditel

La nuova settimana degli ascolti tv si apre nel segno de Il Volo (e di Massimo Giletti). Ieri lunedì 26 maggio 2025, infatti, l’ultimo appuntamento de Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo ha chiuso al 17,2% di share su Canale 5. Lo speciale di Ulisse – Il piacere della scoperta ha invece registrato il 13,7% di share su Rai 1; nel mondo dei talk show si è rinnovata invece la sfida tra Massimo Giletti, Nicola Porro e Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ulisse – Il piacere della scoperta e Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo

Dopo il gran finale di Gerri della scorsa settimana, ieri lunedì 2 giugno 2025 la prima serata di Rai 1 si è affidata ad Alberto Angela e Ulisse – Il piacere della scoperta. Lo speciale dedicato a Hiroshima e Nagasaki a 80 anni dal lancio delle bombe atomiche da parte degli USA ha raccolto 1 milione e 963mila spettatori sulla prima rete, raggiungendo il 13,7% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena l’ultima delle tre serate evento de Il Volo – Tutti per uno, viaggio nel tempo. Condotto da Vanessa Incontrada, il concerto del trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble ha radunato 2 milioni e 105mila spettatori, chiudendo al 17,2% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Su Rai 2 gli ascolti deludenti di Audiscion hanno portato lo show di Elisabetta Gregoraci e del duo comico Gigi & Ross a chiudere i battenti in anticipo e ieri a lasciare spazio alla finale dei playoff di Serie C – Ternana-Pescara. La vittoria del ‘Delfino’ ha fatto segnare il 3,5% di share con 582mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1, invece, FBI: Most Wanted ha appassionato 726mila spettatori, pari al 4,4% di share.

La nuova settimana dei talk show si è ovviamente aperta con la sfida all’ultimo spettatore del lunedì. Massimo Giletti non sembra conoscere limiti ed è volato nuovamente a più di un milione (1 milioni e 197mila) di spettatori al timone de Lo Stato delle Cose, cresciuto fino al 7,7% di share, alzando e non di poco il nuovo record stagionale in prima serata su Rai 3. Quarta Repubblica di Nicola Porro si è invece fermato al 5,4% di share con 682mila spettatori su Rete 4. Corrado Formigli e Alberto Nerazzini hanno invece condotto il quarto appuntamento stagionale di 100 Minuti, che ha totalizzato un a.m. di 797mila spettatori, pari al 4,9% di share su La7.

Dopo il finale di stagione su Tv8 continua il Best Of di GialappaShow. Il meglio della quinta edizione ha conquistato 496mila spettatori, pari al 3,3% di share. Su Nove, infine, è andatl in onda il primo degli speciali di Cash or Trash – La notte dei testori, che ha ottenuto un ascolto medio di 337mila spettatori, pari al 2,3% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: la Festa della Repubblica e il preserale

Nel daytime della mattina lo speciale Tg1 – Parata militare per la Festa della Repubblica in occasione del 2 giugno ha raccolto davanti al piccolo schermo ben 2 milioni e 800mila spettatori, pari al 39,8% di share. Nella fascia preserale, invece, Caduta Libera di Gerry Scotti non è andato oltre il 16,5% di share (2 milioni e 89mila) spettatori) su Canale 5, perdendo altro terreno nei confronti de L’Eredità di Marco Liorni, ieri al 25,6% di share con 3 milioni e 410mila spettatori su Rai 1.

