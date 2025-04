Domenica In e Da noi a ruota libera: Valeria Marini vs Pamela Prati, resa dei conti da Mara Venier Le anticipazioni del 6 aprile di Domenica In e Da noi a ruota libera presentano tra gli ospiti Pamela Prati, Valeria Marini, Miriam Dalmazio e Gilles Rocca

Nel pomeriggio di domenica 6 aprile 2025 tornano due appuntamenti ormai imperdibili per il pubblico di Rai Uno: parliamo delle nuove puntate di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier dalle 14:00 alle 17.10 circa, e Da noi… a ruota libera, programma che vede alla guida Francesca Fialdini dalle 17:20 in poi. Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti delle trasmissioni Rai in onda oggi, domenica 6 aprile.

Domenica In, le anticipazioni del 6 aprile 2025: tutti gli ospiti della puntata

La puntata di Domenica In si aprirà con un omaggio a Eleonora Giorgi e sarà il figlio Andrea Rizzoli, autore del libro "Non ci sono buone notizie", a ricordare l’attrice in studio. Luca Zingaretti invece presenterà il suo primo film da regista, intitolato La casa degli sguardi e tratto dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli. L’attore, oltre a parlare della pellicola in uscita al cinema il prossimo 10 aprile, si racconterà tra carriera e vita privata svelando particolari inediti del suo rapporto con Luisa Ranieri: la coppia, insieme dal 2005, è convolata a nozze nel 2012 e ha due figlie (ma recentemente a Verissimo l’attore ha svelato che sogna ancora l’arrivo di un figlio maschio). Non mancheranno, poi, due showgirl che in Ne vedremo delle belle, il programma di Carlo Conti in onda nel sabato sera di Rai Uno, stanno facendo molto discutere per via della loro presunta rivalità: Pamela Prati e Valeria Marini. Le due primedonne saranno protagoniste di un confronto in studio dove si racconteranno faccia a faccia poche ore dopo la puntata di ieri sera, vinta da Angela Melillo (QUI le pagelle).

Per quanto riguarda il settore della musica, da Mara Venier arriveranno la cantante Gaia, pronta a esibirsi sulle note del brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo "Chiamo io chiami tu", e il cantante Antoine che canterà i suoi successi "Pietre" e "La tramontana", oltre a parlare dei suoi anni ’60 e ’70 in Italia. Infine, il cantante ed ex giudice di Amici Michele Bravi e l’attore Lino Banfi promuoveranno il cortometraggio ‘Lo ricordo io per te’, un progetto sull’Alzheimer – tema molto doloroso per il ‘nonno di tutti’ in quanto la moglie Lucia è morta due anni fa proprio a causa di questo male – che vede alla regia proprio Bravi e include una canzone e un libro dedicato ai suoi nonni.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni sugli ospiti della puntata del 6 aprile 2025

Secondo le anticipazioni del 6 aprile 2025, a Da noi… a ruota libera Francesca Fialdini ospiterà l’attrice Nancy Brilli, protagonista di una lunga intervista che ripercorrerà il suo viaggio tra cinema, tv, teatro e vita privata, e le attrici Miriam Dalmazio, conosciuta perlopiù per il ruolo di Margherita nella fiction Rai Che Dio ci aiuti, Caterina Shulha ed Eleonora De Luca, tutte e tre protagoniste della nuova produzione TV dal titolo Costanza. La nuova fiction di Rai 1, lo ricordiamo, è tratta dal romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola. Non mancherà in studio Gilles Rocca, interprete di un calciatore che desidera vincere un trofeo nel film L’ultima sfida, uscito al cinema lo scorso 3 aprile.

Dalla Fialdini ci sarà anche Gianni Ippoliti, tornato su Rai 3 (dal 4 aprile) con il programma Genitori, che fare, il cui obiettivo è quello di "cercare un punto d’incontro tra genitori e figli". Infine, Da noi… a ruota libera si chiuderà con Yuri Tuci, protagonista insieme a Matilda De Angelis del film d’esordio alla regia di Greta Scarano, nota attrice di cinema e televisione (ricordiamo la sua partecipazione in Suburra e negli ultimi due film di Smetto quando voglio). La nuova pellicola, intitolata "Vita da grandi", è tratta dalla storia di Damiano e Margherita – sono due fratelli conosciuti online come "I Terconauti" – che informano sui temi dell’autismo in maniera ironica.

Domenica In e Da noi a ruota libera: dove vederli in tv e in streaming

Le nuove puntate di Domenica In e Da noi… a ruota libera andranno in onda domenica 6 aprile 2025 su Rai 1: il programma di Mara Venier inizierà alle 14:00 circa, mentre Francesca Fialdini terrà compagnia al pubblico dalle 17:20. Sarà possibile vedere entrambe le trasmissioni anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

