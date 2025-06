Rai, Francesca Fialdini si tiene la domenica: De Girolamo (beffata) stravolgerà Ciao Maschio. Perché Da Noi a Ruota Libera confermato su Rai 1 per la seconda parte del pomeriggio domenicale. Ciao Maschio si rinnova e passa al sabato sera.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Iniziano a delinearsi i nuovi palinsesti Rai per il prossimo autunno e già emergono alcune indiscrezioni lanciate da Hit sul sito AffariItaliani. A quanto pare, l’azienda avrebbe già deciso in quali slot posizionare i programmi che andranno a occupare principalmente la fascia del primo e secondo pomeriggio. Alcune novità, riguardano proprio Da Noi a Ruota Libera, di Francesca Fialdini, e Ciao Maschio, di Nunzia De Girolamo. Di seguito, tutti i dettagli.

Da Noi a Ruota Libera non cambia giorno

I palinsesti Rai stanno via via definendosi e spuntano già le prime indiscrezioni riportate da Hit sul sito AffariItaliani, è stata definita la programmazione della domenica pomeriggio: Mara Venier sarà ancora alla guida di Domenica In per la sua 49esima edizione, seguita da Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera, confermata per almeno un altro anno. Nessuno spostamento al sabato, dunque, per Fialdini, contrariamente a quanto si vociferava. Il duo Rai dovrà nuovamente confrontarsi con la concorrenza di Canale 5, dove prosegue la staffetta tra Maria De Filippi con Amici e Silvia Toffanin con Verissimo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cambia il pomeriggio di Rai 1: Ciao Maschio passa in seconda serata

Una piccola novità per i palinsesti autunnali del 2025, riguarda invece, Nunzia De Girolamo, ma andiamo con ordine. Dopo la sospensione del programma Sabato in diretta condotto da Emma D’Aquino, Rai 1 affiderà la fascia del sabato pomeriggio, dalle 14:00 alle 15:00, a Elisa Isoardi con un nuovo people show dal titolo provvisorio A modo nostro. Subito dopo dovrebbe andare in onda una versione rivisitata di Ciao maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, pensata per il daytime. Per la De Girolamo (che dovrà rinunciare all’idea di andare in onda di domenica pomeriggio), inoltre, è in fase di studio un secondo format che potrebbe riportarla in seconda serata su Rai 1 nel 2026.

Palinsesti autunno 2025: seconda e terze serate

Sono previste diverse novità, dal daytime al prime time di Rai 1, ma anche nella seconda e terza serate. Secondo quanto riportato da AffariItaliani, la Rai "intende ottimizzare le risorse destinandole a quelle fasce orarie che ritiene economicamente più vantaggiose", ipotizzando tagli significativi soprattutto su Rai 2 e Rai 3. L’obiettivo è quello di contenere i costi delle fasce meno redditizie per investire maggiormente in quelle di punta, dove la concorrenza (Mediaset soprattutto) è più forte. Per quanto riguarda Rai 1, il palinsesto notturno dovrebbe rimanere sostanzialmente invariato: Bruno Vespa, Francesco Giorgino ed Eleonora Daniele sarebbero ‘salvi’. Inoltre, potrebbero essere introdotti nuovi programmi, mantenendo però "i consueti spazi informativi del Tg1 il venerdì e la domenica".

Al contrario, su Rai 2 e Rai 3 le seconde e terze serate rischiano di essere ridimensionate. Una delle ipotesi in campo è l’estensione di alcuni programmi del prime time, in particolare su Rai 2, così da prolungare l’intrattenimento ed evitare nuovi investimenti in produzioni notturne. Per Rai 3, l’informazione potrebbe concentrarsi sulla Linea Notte del Tg3, con un possibile anticipo dell’orario d’inizio, così da "diventare un late talk news a tutti gli effetti".

Potrebbe interessarti anche