Domenica In e Da noi a ruota libera: Venier celebra Carlo Conti e canta con Achille Lauro, Fialdini con Giulia Salemi Nella puntata dell'11 maggio tanti ospiti di spicco, con Venier che invita Conti e Lauro e Fialdini che ospita la neomamma Salemi e Facchinetti: anticipazioni

Nel pomeriggio di domenica 11 maggio 2025 tornano due appuntamenti ormai imperdibili per il pubblico di Rai Uno: parliamo delle nuove puntate di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier dalle 14:00 alle 17.10 circa, e Da noi… a ruota libera, programma che vede alla guida Francesca Fialdini dalle 17:20 in poi. Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti delle trasmissioni Rai in onda oggi, domenica 11 maggio.

Domenica In, le anticipazioni dell’11 maggio 2025: tutti gli ospiti della puntata

La puntata di Domenica In vedrà protagonista Achille Lauro, pronto a raccontarsi tra vita privata e carriera, esibendosi inoltre con il brano presentato lo scorso febbraio al Festival di Sanremo, ‘Incoscienti giovani‘ e l’ultimo singolo, ‘Amor‘, uscito negli ultimi giorni e già un successo, tanto da essere in vetta alle classifiche. Oltre a Lauro, ritroviamo su Rai Uno, dopo la partecipazione alla prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle (qui le pagelle), Iva Zanicchi presenterà il brano ‘Dolce far niente‘ assieme ai Deejay A-Clark e Vinny, ma non mancherà occasione di rivivere i momenti più belli e quelli più dolorosi della sua vita, privata e professionale.

Durante la puntata (che non sarà l’ultima come dichiarato da Mara Venier domenica scorsa), a grande sorpresa, Carlo Conti sarà in studio per parlare di sé, ripercorrendo tutti i momenti più salienti del suo percorso artistico in televisione, dai primi successi in Rai fino al grande successo del Festival di Sanremo, passando, molto probabilmente, per tematiche più personali, come la famiglia, argomento immancabile nelle interviste della conduttrice. Poi, ci sarà spazio per il tenore Vittorio Grigolo, che tornerà nel programma per esibirsi con ‘Ave Maria‘ di Schubert e ‘Mamma‘, scritto da Beniamino Gigli nel 1939 e dedicato a tutte le madri. Ricordiamo, infatti, che l’11 maggio è la Festa della mamma: quale giorno migliore di questo per riproporla al pubblico? In studio anche Sal Da Vinci con le canzoni ‘Rossetto e caffè‘ (Disco di Platino) e ‘L’amore e tu‘, inedito che sarà presentato in anteprima dalla Venier.

Ma le sorprese non finiscono qui: l’attrice Valeria Golino e il regista Mario Martone saranno ospiti di ‘zia Mara’ per promuovere ‘Fuori‘, il film in Concorso al Festival di Cannes che uscirà nelle sale italiane il 22 maggio 2025 ed è incentrato sulla vita della scrittrice Goliarda Sapienza. Infine, Andrea Cusumano, oftalmologo e docente presso l’Università di Tor Vergata a Roma, spiegherà alcuni progressi scientifici in ambito oculistico.

Quella in onda oggi, inoltre, non dovrebbe essere l’ultima puntata stagionale di Domenica In, come invece annunciato da Mara Venier la scorsa settimana. Stando a un’anticipazione rilasciata recentemente dal sito Davidemaggio, infatti, il contenitore festivo di Rai 1 andrà in onda anche domenica prossima, 18 maggio.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni sugli ospiti della puntata dell’11 maggio 2025

Secondo le anticipazioni dell’11 maggio 2025, a Da noi… a ruota libera Francesca Fialdini ospiterà l’influencer e conduttrice Giulia Salemi, da poco diventata mamma del piccolo Kian, frutto della relazione con Pierpaolo Pratelli, l’inviato in Honduras della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Poi spazio a Roby Facchinetti, che il 28 marzo scorso ha pubblicato ‘Parsifal – L’uomo Delle Stelle‘, un’opera-prog che racconta le gesta del cavaliere mitologico con le musiche di Facchinetti e le liriche di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini.

In un secondo momento, l’attenzione sarà puntata su Fausto Leali, che si esibirà sulle note di un inedito dedicato alla mamma e intitolato ‘Un attimo d’amore‘. Per finire, avremo la possibilità di ascoltare Suor Rose Pacatte, suora americana, studiosa e giornalista che aveva pronosticato l’elezione a Pontefice di Cardinal Robert Francis Prevost, e il frate cappuccino Fra Emiliano Antenucci.

Domenica In e Da noi a ruota libera: dove vederli in tv e in streaming

Le nuove puntate di Domenica In e Da noi… a ruota libera andranno in onda domenica 11 maggio 2025 su Rai 1: il programma di Mara Venier inizierà alle 14:00 circa, mentre Francesca Fialdini terrà compagnia al pubblico dalle 17:20. Sarà possibile vedere entrambe le trasmissioni anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

