Domenica In e Da noi a ruota libera: Mara Venier rilancia Teo Mammucari (dopo lo scandalo Belve), Fialdini con Elisa Isoardi Nella puntata del 4 maggio tanti ospiti di spicco, con Venier che chiama Mammucari e Carlucci, che parlerà di Ballando, e Fialdini che invita Elisa Isoardi

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nel pomeriggio di domenica 4 maggio 2025 tornano due appuntamenti ormai imperdibili per il pubblico di Rai Uno: parliamo delle nuove puntate di Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier dalle 14:00 alle 17.10 circa, e Da noi… a ruota libera, programma che vede alla guida Francesca Fialdini dalle 17:20 in poi. Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti delle trasmissioni Rai in onda oggi, domenica 4 maggio.

Domenica In, le anticipazioni del 4 maggio 2025: tutti gli ospiti della puntata

La puntata di Domenica In si aprirà con Teo Mammucari che presenterà il libro autobiografico ‘Dietro ogni profondo respiro’, dove si racconta dall’adolescenza al successo in televisione. Per Mammucari sarà l’occasione per tornare protagonista in uno show importante della Rai dopo la lite con Francesca Fagnani a Belve che lo scorso dicembre creò scandalo e face discutere per settimane.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi Milly Carlucci, presto in prima serata su Rai Uno col suo nuovo show ‘Sognando… Ballando con le stelle’ (da venerdì 9 maggio), ripercorrerà tutti gli anni passati alla conduzione di ‘Ballando con le stelle’ – vent’anni di emozioni – e promuoverà, appunto, il nuovo programma, composto da quattro puntate, il cui obiettivo è trovare un/a nuovo/a maestro/a per la versione classica della trasmissione.

Per quanto riguarda la musica, Francesco Baccini invece si esibirà in un medley dei suoi più grandi successi ("Sotto questo sole", "Le donne di Modena" e "Ho voglia d’innamorarmi"), mentre il tenore Vittorio Grigolo canterà alcuni brani del suo repertorio pop-lirico ("Caruso" e "Perdere l’amore"). Infine, LDA presenterà il nuovo singolo "Shalla" e Syria si esibirà in un medley delle sue più belle e celebri canzoni.

Tra gli ospiti, non mancheranno il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica per le Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova e autore del libro ‘Essere medico’, e l’attore e regista Edoardo Sylos Labini, pronto a promuovere su Rai Uno la seconda stagione di ‘Inimitabili’, serie che sarà trasmessa da domenica 4 maggio in seconda serata su Rai3.

Da noi a ruota libera, le anticipazioni sugli ospiti della puntata del 4 maggio 2025

Secondo le anticipazioni del 4 maggio 2025, a Da noi… a ruota libera Francesca Fialdini ospiterà la conduttrice di Linea Verde Italia Elisa Isoardi e poi Anna Foglietta, protagonista del film Storie di una notte, attualmente al cinema. Con loro, in studio ci saranno anche i comici Gigi e Ross (Luigi Esposito e Rosario Morra), co-conduttori di Audiscion, nuovo programma TV con Elisabetta Gregoraci legato alla comicità che da lunedì 5 maggio andrà in onda in prima serata su Rai 2 al posto di Obbligo o Verità, lo show di Alessia Marcuzzi. Infine, Jacopo Corona, fondatore di una cooperativa sociale che si occupa dell’inserimento lavorativo di giovani con disabilità che da sempre si dedica al volontariato, parlerà di sé e in particolare delle sue attività.

Domenica In e Da noi a ruota libera: dove vederli in tv e in streaming

Le nuove puntate di Domenica In e Da noi… a ruota libera andranno in onda domenica 4 maggio 2025 su Rai 1: il programma di Mara Venier inizierà alle 14:00 circa, mentre Francesca Fialdini terrà compagnia al pubblico dalle 17:20. Sarà possibile vedere entrambe le trasmissioni anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Potrebbe interessarti anche