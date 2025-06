Rai, rivoluzione week end: Fialdini cambia giorno di Da Noi a ruota libera (e rischia), De Girolamo segue Mara Venier Stando alle ultime indiscrezioni Ciao Maschio lascerà la terza serata per sbarcare nel daytime della domenica, Da Noi… a Ruota Libera anticipato a sabato

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2025/26 e in viale Mazzini sono giorni frenetici per definire quella che sarà l’offerta della prossima stagione televisiva. Tra ipotesi più o meno concrete, infatti, la tv di Stato è al lavoro sulla scelta dei conduttori, su nuovi programmi e soprattutto nuove collocazioni per valorizzare al meglio il tutto. Stando a quanto riportato da Affari Italiani, anche Nunzia De Girolamo e Francesca Fialdini rientreranno in questo effetto ‘domino’ e Ciao Maschio e Da noi… a ruota libera cambieranno lo slot. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Rai, Nunzia De Girolamo ‘promossa’: la nuova collocazione di Ciao maschio

La Rai del futuro sta prendendo forma proprio in questi giorni, con i vertici della tv di Stato al lavoro sui palinsesti della prossima stagione. Nel frattempo, come da tradizione, stanno per scattare i palinsesti estivi: a fine mese Alberto Matano chiuderà i battenti de La Vita in Diretta e passerà il testimone del daytime del pomeriggio di Rai 1 a Estate in Diretta. Come già ampiamente anticipato, Gianluca Semprini rimarrà alla guida dello show estivo di Rai 1, ma al suo fianco non ci sarà più Nunzia De Girolamo (bensì Greta Mauro). La conduttrice ed ex ministro tornerà al timone di Ciao Maschio in autunno e, secondo quanto rivelato da Affari Italiani, in una nuova collocazione. Stando a un’indiscrezione lanciata dal portale, infatti, il talk show di Nunzia De Girolamo passerà alla domenica pomeriggio alle ore 17:05, al termine di Domenica In di Mara Venier. Per la conduttrice si tratterebbe di uno slot prestigioso, a dimostrazione della grande fiducia da parte dei vertici Rai che – come già annunciato – hanno deciso di "tagliare" le terze serate di informazione (solo Bruno Vespa, Francesco Giorgino ed Eleonora Daniele saranno confermati).

Francesca Fialdini e Da noi… a ruota libera il sabato (senza Mara Venier): la sfida rischiosa

Nunzia De Girolamo si prepara dunque a una nuova stagione nella domenica pomeriggio di Rai 1 e, a farne le ‘spese’, sarà ovviamente Francesca Fialdini. Da noi… a ruota libera (al suo ultimo anno di Endemol con Rai) lascerebbe infatti il suo storico slot a Ciao Maschio e verrebbe spostato al sabato pomeriggio. Una scelta radicale con non cambierà la ‘rivale’ di Francesca Fialdini (sia il sabato che la domenica bisognerà vedersela con gli ottimi ascolti di Silvia Toffanin e Verissimo su Canale 5), ma che priverà la conduttrice dell’ottimo traino di Mara Venier e Domenica In.

