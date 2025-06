Francesca Fialdini cambia ruolo (e si commuove): sorpresa e lacrime nell'ultima puntata di Da noi a ruota libera La conduttrice lascia il suo ruolo e si racconta tra fede, amore e commozione, nell'ultima puntata (speciale) guidata da Nek..

Un finale di stagione emozionante e fuori dagli schemi per Da noi… a ruota libera, il contenitore domenicale di Rai 1 che ieri – 1 giugno – ha chiuso i battenti per la sosta estiva. L’ultima puntata stagionale, infatti, ha visto un inatteso scambio di ruoli: Francesca Fialdini ha lasciato per una volta il ruolo di conduttrice per diventare ospite del suo stesso programma. Una scelta sorprendente, accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha potuto vedere la giornalista sotto una luce nuova, più intima e autentica.

Ad accompagnarla in questo viaggio personale è stato Nek, ospite speciale con il compito di intervistarla. E proprio attraverso le sue domande, si è aperto uno spazio di riflessione carico di verità, tra Fede, ricordi, amore e quel bisogno di essere visti che appartiene a tutti, ma soprattutto ai più giovani.

Francesca Fialdini chiude "Da noi… a ruota libera" da intervistata: fede, amore e il coraggio di mostrarsi fragili

"Ad Assisi ho trovato risposte che non cercavo nemmeno", ha confessato Francesca, parlando del percorso spirituale che ha cambiato profondamente la sua vita. "Ora le mie priorità si sono rovesciate. La Fede è proprio questo: uno sguardo luminoso sugli altri, che restituisce valore a ciascuno". Un racconto schietto e pieno di consapevolezza, accompagnato dalla dolcezza con cui Nek ha saputo creare un clima confidenziale.

L’intervista ha toccato anche il tema dell’amore, raccontato senza filtri né eccessi di retorica: "L’amore esiste, eccome se esiste. Ma non è un’illusione da copertina né tantomeno una favola. È un fatto che si misura nei gesti, nella cura, nella presenza. Chi ti ama davvero ti cerca, ti ascolta, ti tiene per mano anche nel silenzio". Parole, quelle della Fialdini, che hanno emozionato il pubblico, così come la riflessione sui giovani: "Sono loro oggi i più dimenticati. Ma con tutto il loro rumore, stanno solo chiedendo di essere visti. Di sentirsi amati senza condizioni. È un grido che non possiamo più ignorare".

I videomessaggi dei vip e la commozione finale

Durante la puntata non sono mancati i momenti di tenerezza, come il ricordo del suo esordio a Unomattina, avvenuto nel 2014, quando la tensione era talmente tanta da arrivare a toglierle la voce: "Giancarlo Leone (all’epoca direttore di Rai 1, ndr) mi disse: ‘È un buon segno. La paura diventerà la tua forza’". Una frase che ha segnato l’inizio di un percorso televisivo costruito con passione e sensibilità.

Poi, l’effetto sorpresa: una serie di videomessaggi affettuosi da parte di colleghi e amici – tra cui Bianca Guaccero, Francesco Gabbani, Elena Sofia Ricci ed Elisa Isoardi – che in questa stagione sono passati nel salotto di Da noi… a ruota libera e hanno voluto rendere omaggio in diretta alla Fialdini. Un momento toccante che ha commosso profondamente Francesca, che con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione ha confessato: "Il bene fatto senza clamore è quello che mi tocca di più".

A chiudere la puntata, prima un bella ammissione della conduttrice. "Come si descrive Francesca Fialdini oggi?" le ha chiesto Nek. "Felice", la risposta spontanea e liberatoria di Francesca che ha scatenato una standing ovation in studio. Poi un gesto semplice ma carico di significato: una maglietta firmata da tutta la redazione. Un regalo simbolico, cucito con l’affetto silenzioso di chi lavora dietro le quinte. Così si è chiusa una stagione di racconti sinceri, in cui – per una volta – a parlare è stata proprio lei, la narratrice.

Il futuro di "Da noi… a ruota libera" e di Francesca Fialdini

Quella terminata ieri è stata la sesta stagione di Da noi… a ruota libera, tutte condotte da Francesca Fialdini, che dal 2019 è il volto copertina della domenica pomeriggio di Rai 1, in onda subito dopo Mara Venier, padrona di casa di Domenica In.

Nonostante gli ottimi ascolti rimediati anche quest’anno, il programma non è ancora stato confermato ufficialmente dalla Rai. Qualche settimana fa sono usciti rumors relativi a una possibile chiusura, con trasloco della Fialdini verso Rai 3, con lo scopo di farla diventare una delle conduttrici simbolo della terza rete con programmi dedicati al sociale e alle problematiche giovanili.

Un’altra ipotesi percorribile riguarda un possibile ingresso della conduttrice romana nel cast di Domenica In, che il prossimo anno sarà riorganizzata con una conduzione corale e diversi co-presentatori al fianco di Mara Venier.

